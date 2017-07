Puigddemont i la resta de membres del Govern sabien que la reforma del reglament del Parlament per aprovar la desconnexió «exprés» no passaria el sedàs del Consell de Garanties Estatutàries, el que ara se'n diu el «TC català». Sabien que l'intent de canviar les normes per anar de pressa i estalviar-se haver de sentir els retrets dels grups de l'oposició, majoritàriament contraris al procés d'independència, tenia dubtes més que raonables. Van decidir tirar endavant i haver de justificar la decisió durant diverses setmanes en compareixences i mitjans de comunicació. Però era una manera de demostrar que no s'estaven arrugant davant les pressions dels contraris i de dir a la CUP -de qui necessiten el suport com l'oxigen que respirem- que són desobeïdors de mena. El Consell de Garanties, del qual sentim dia sí i dia també que és un òrgan merament consultiu, ha dictaminat que el canvi que es pretén no es pot aplicar a l'aprovació d'un fet tan rellevant com la «desconnexió». Els grups contraris al procés van reiterar que no es podia fer; la CUP no es va amagar mai del perfil, diguem-ne, poc legal de la reforma perquè ja els va bé que sigui així pel seu caràcter rebel; i Junts pel Sí insistia que era perfectament ajustat a la llei. Ara, aquest mateix grup també és l'únic que afirma que el dictamen de l'anomenat «TC català» diu tot el contrari del que està escrit.