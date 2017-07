Pisos turístics, un debat necessari

En les últimes setmanes els pisos turístics s´han incorporat a l´actualitat informativa de Girona, a partir de les veus d´alarma pronunciades des de determinats sectors polítics i socials que entenen que la seva proliferació sobretot al Barri Vell de la ciutat pot tenir diversos efectes negatius. És una qüestió que ja fa temps que està sobre la taula en altres ciutats, sobretot a Barcelona, on efectivament ja han comprovat que aquesta mena d´allotjament turístic pot tenir conseqüències molt pernicioses (i de diferents tipus) per a l´entorn en el qual es troba emplaçat. Però a Girona no estem en aquest punt, com ho posa en relleu un complet reportatge que publica avui Diari de Girona (amb més informació a diaridegirona.cat) que persegueix aprofundir el màxim possible en una matèria que ha passat a tenir un protagonisme preponderant en l´agenda de la ciutat i sobre la qual sovint se´n parla d´oïdes, més per referència del que passa en altres indrets que no pas amb dades pròpies. Diari de Girona posa avui sobre la taula aquestes dades que evidencien que efectivament els pisos turístics han crescut de manera important a la ciutat: s´han duplicat en els últims sis mesos (n´hi ha més de 400 de legalitzats) i al Barri Vell de Girona ja representen el 10% del total d´habitatges. El reportatge també constata que el volum de pisos turístics il·legals a Girona és menor al que hi ha en altres indrets, la qual cosa permet un major control sobre aquesta activitat. Igualment, s´hi plantegen les inquietuds de veïns i comerciants de zones afectades, i també els arguments dels responsables polítics i dels experts.

Del resultat se´n pot desprendre que els pisos turístics no suposen en l´actualitat cap problema a Girona per diversos factors, entre els quals que la seva quantitat encara no és gaire elevada ni han colonitzat cap barri; que atreuen un turisme que no resulta conflictiu i que pot generar riquesa a la ciutat; i que estan prou controlats perquè la majoria estan legalitzats. Això no vol dir, però, que no se n´hagi de parlar, dels pisos turístics, al contrari. És precisament ara, quan aquesta activitat encara no resulta perjudicial però es detecta un creixement que podria generar conflictes, quan se n´ha de parlar entre tots els implicats i adoptar mesures per prevenir aquells possibles efectes negatius. Girona ha apostat de manera decidida pel turisme, i això implica haver de donar allotjament a les persones que la visiten, però sense oblidar mai, per descomptat, les necessitats dels seus veïns. Si en aquest cas poden col·lidir els dos interessos, s´ha d´avançar i actuar amb previsió.