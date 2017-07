Ens calen més mossos d´esquadra

josep m. loste romero portbou

Ara i aquí a Catalunya necessitem molts més mossos d´esquadra. De fet, la convocatòria de 500 places encara es queda curta. El que és intolerable és que el Govern espanyol posi bastons a les rodes –per raons econòmiques, que de fet són polítiques– tot argumentant que només es poden crear 50 places. En aquests moments caldria doblar les plantilles, no només de la Policia de Catalunya, sinó també dels bombers, dels mestres, dels metges i dels funcionaris de justícia. En qualsevol cas, és imprescindible tirar endavant la convocatòria de les 500 places de Mossos, altrament tindrem un país col·lapsat (amb poca qualitat de vida). Ara i aquí, ens calen més comissaries en el conjunt del ter­ritori.



Fidelitat

ÀNGELA FERRER I MATÓ GIRONA

Ara és el moment d´ésser fidels a la nostra Terra. Estem vivint moments molt durs. Talment sembla que tot ens vagi en contra i és cert. Què té Catalunya per recolzar-se en moments tan difícils? La ciutadania! Mai cal rendir-se!

Sempre que es tingui raó ha de sorgir quelcom que ajudi a remuntar-se. Som tots els que estimem Catalunya els que hem de ser els pilars mitjançant els quals no ens quedem una altra vegada doblegats, esclavitzats, vençuts... No pot ser que siguem la riota d´uns governants que ens exploten i ens expremen fins deixar-nos corsecats.

Crec que en aquests moments la tirania i l´odi vers la nostra Pàtria està en un grau extrem, ens expremen com llimones i és hora de plantar cara. Han tingut molt temps per respectar la nostra llengua, els nostres costums i de concedir-nos una retribució que ens correspon pel que aportem. I no han volgut fer-ho.

Doncs diem: Prou i recordem el que ja ens deia l´Espriu en el poema de L´Inici del càntic en el Temple: «Ens mantindrem fidels/per sempre més al servei d´aquest poble». Fer el contrari seria traïdoria.

La rotonda

de Llofriu

Lola Arpa Vilallonga girona

Caminar per les voreres o utilitzar el transport públic, i menys a ple estiu, és evident que no és el medi habitual de transport d´aquells que «manen».

Plantar «floretes», afició comuna de la majoria de regidors de medi ambient, no és la solució, ni pel canvi climàtic ni pels soferts ciutadans que afortunadament ja comencen a reivindicar la manca d´arbrat d´ombra en el nostre entorn.

És un fet de país tercermundista que hores d´ara encara es «reformin» nuclis antics com el de la Bisbal d´Empordà, s´ofeguin car­rers d´asfalt, i no s´hi planti cap arbre! («les fulles embruten...»).

D´aquesta manca d´arbrat es queixava un ciutadà en la reforma del carrer Progrés de l´Hospitalet de Llobregat, igualment uns altres protestaven pel mateix problema, adjuntant imatges, tot esperant el bus sota el sol tòrrid, buscant una ombra.

Acaben d´inaugurar la rotonda de Llofriu. Com tantes altres: voreres impecables, fanals abundants, parada d´autobús, i segurament també hi plantaran floretes, però com sempre, ni un arbre. Són massa cars? Amb el preu d´un fanal (2.000 €) podríem omplir la rotonda de plàtans (20 €). Després, el govern, amb la seves campanyes publicitàries, pretén que el ciutadà camini i utilitzi el transport públic... Si ens ho posessin més humanitzat estic convençuda que així seria.