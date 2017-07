Turisme del col·lectiu LGBT

Sovint es diu que el col·lectiu de gais –ara caldria parlar de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT)– és un vector molt important del turisme del futur. Jo crec que no cal esperar el futur, actualment ja ho és molt, d´important, dintre dels mercats turístics internacionals. Els últims anys, el turisme LGBT ha experimentat un creixement continu arreu del món, essent considerat com un dels col·lectius més importants del mercat actual tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Tothom està d´acord que els LGBT gaudeixen d´un alt poder adquisitiu molt superior a la mitjana, per la qual cosa poden ser un poderós vehicle pel desenvolupament econòmic de la zona turística que sigui capaç de captar les preferències dels seus membres, malgrat que en alguns indrets, afortunadament cada dia més minoritaris, encara no han entès ben bé el respecte que com a persones els LGBT mereixen i la importància que té, en tots els aspectes, aquest fenomen social que per bé que s´enfronten a la discriminació, quan no a la persecució i agressions, obligant-los a canviar la seva manera d´actuar per tal de dissimular la seva sexualitat, sense adonar-se que mimar aquest turisme seria l´actitud més intel·ligent per aconseguir maximitzar beneficis no només a les empreses turístiques, sinó també d´altres empreses de serveis i del comerç en general.

Cada dia molts indrets de l´Estat espa­nyol s´estan convertint en un referent internacional del turisme dels LGBT. Precisament, recentment –del 23 de juny passat al 2 de juliol d´enguany– Madrid ha estat el centre mundial d´aquest col·lectiu, ja que ha albergat el World Pride 2017, la més gran concentració de l´Orgull Gai que se celebra cada any en una ciutat diferent des que es va iniciar als anys setanta per exigir els drets dels homosexuals i que amb el temps s´ha convertit en una gran celebració de les seves conquestes socials –amb innegables i exagerats aspectes carnavalescos, tot val a dir-ho– sense perdre la seva vessant reivindicativa. La World Pride 2017 ha representat un gran impacte per a la capital de l´Estat des del punt de vista econòmic i turístic, tant per la quantitat de visitants com per la promoció que aporta per a la vila de l´ós i l´arboç un esdeveniment d´aquestes característiques que genera una forta demanda addicional i una publicitat a tots nivells que si s´hagués de pagar a preu de tarifa esdevindria impagable.

Tampoc Catalunya s´ha quedat al marge d´aquest moviment i on s´ha manifestat de manera més potent ha estat a la vila garrafenca de Sitge,s que, des de fa molts anys, és un referent mundial del món gai i que des que va prendre aquesta deriva no ha deixat de créixer turísticament, i, com molt poques poblacions, ha aconseguit aprovar aquesta assignatura tan difícil que tantes poblacions turístiques suspenen cada any, que és aconseguir la desestacionalització de la temporada turística. Aquí, a les contrades gironines, quelcom s´ha fet, però encara queda molta feina per fer en aquest sentit, perquè fins ara els resultats han estat més aviat força minsos. L´Ajuntament de Calonge és dels que s´han despertat més aviat i ja fa uns quants mesos el ple municipal va aprovar, després d´un primer intent fallit, declarar el municipi de Calonge i Sant Antoni, quelcom com «municipi gay friendly». No és gran cosa, però és important perquè significa una intel·ligent iniciativa per tal d´intentar despertar l´activitat turística profundament adormida durant els llargs mesos d´hivern. Ara falta que s´estengui l´exemple i que el de Calonge es converteixi en mirall d´altres ajuntaments gironins i segueixin l´exemple. Esperem que sí. Seria vertaderament bo per a tots; especialment per al món del turisme.