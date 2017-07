Gràcies Mont Plans

Núria Bonet i Malàs GIRONA

El dia 07/07/2017 la nostra mare va complir 80 anys. Ella és molt fan de les Teresines S/A, les recordeu?

Se´ns va acudir, entre altres regals, contactar amb una de les Teresines, la Mont Plans, per si podia dedicar unes paraules a la mare.

No hi teníem gaire esperança, però sí. Ens va enviar una gravació. Una felicitació, la mare va quedar meravellada.

Gràcies Mont Plants per la teva sensibilitat.



Joan Capri,

«In memoriam»

Lluís Torner i Callicó girona

El deu de juliol de mil nou-cents disset, a Barcelona, nasqué Joan Capri, el que més endavant havia de ser, un dels còmics més extraordinaris.

Per tant, fa els cent anys del naixement d´un dels més coneguts còmics catalans, home de tarannà pensarós i trist, però provocador de rialles grans.

Amb la seva veu característica, i les cares que hi posava parlant, amb una seriositat estricta, a tothom acabava engrescant.

La seva capacitat de fer riure, i la veu l´hi prepararen el camí, abastant l´èxit els anys cinquanta, i des de llavors, la fama el seguí.

A part de les obres representades, que s´anaren fent d´allò més populars, amb els monòlegs que interpretava la seva comicitat va augmentar.

Va ser als setanta, cap a finals, que començà una nova faceta, televisiva, on va representar una sèrie d´allò més distreta.

Interpretava un metge de poble, el títol era: El Doctor Caparrós. Per cert, l´autor era fill de Girona, que també es féu un nom, com a escriptor.

Se l´hi concedí la Creu de Sant Jordi, i la Medalla d´Or de Barcelona; per tot plegat mereix que se´l recordi, pel seu treball i les bones estones. La majoria d´aquells que ja som grans, vàrem gaudir-lo amb els discs i cassets, ens agradava d´anar-los escoltant, encara mantenim un record molt fresc.



Vudú a Enher

francisco Caparros escabia ANGLÈS

Visc al carrer Nord, 35 A, d´Anglès. Enher ens ha tallat la llum de zones comunes com l´escala i l´ascensor. Tenim els pagaments al corrent, això ens ho reconeix Enher, tot i no avisar, ens ha tallat el corrent, diuen que ha sigut un error informàtic per part d´ells. Fa set dies que la Mari (la meva dona) operada del genoll té veritables problemes a l´hora d´anar al metge, no és just.

No és just que cap jutge prengui mesures contra empreses sense sentiment i total impunitat, per tant ja que són intocables per part de la justícia me la prenc jo, avui he deciditdesitjar de tot cor que la vida doni a cada persona responsable d´abusos contra indefenses persones el que es mereixen, desitjo de tot cor que per als responsables de tanta indiferència vers les persones tota la seva vida es torni patiment, cada segon sigui per a ells un calvari, que no visquin amb tranquil·litat, desitjo de tot cor que no siguin feliços, desitjo de tot cor el pitjor per a ells.

Soc conscient que el meu comportament no és el correcte, però desitjo de tot cor que es fotin.

Salut.