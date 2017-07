Cursets de lideratge

L autoritat és el poder que governa o exerceix el comandament. És un concepte associat a la potestat, la facultat o la legitimitat. Qui té autoritat, doncs, posseeix el prestigi que cal per ser competent en una matèria. El lideratge és la situació de superioritat d´una institució, un producte o un sector en el seu àmbit. El líder és qui dirigeix ??o qui condueix un grup social o una col·lectivitat.

Aquests dos termes estan servint, al màrqueting, per dissenyar els plans d´estudis de màsters, postgraus i cursets en què es demonitza la figura del cap i es lloa la del líder. Les dues idees se simplifiquen fins a la caricatura.

Així, el rellevant és l´acció i la capacitat tàctica, com succeeix en el futbol, ??amb qui marca més gols i alhora ajuda a gua­nyar campionats i vendre material de marxandatge.

Per reacció, l´autoritat es confon amb l´autoritarisme, és a dir, amb l´excés o l´abús que suposadament practiquen els pitjors caps.

Aquells que segueixen aquesta tendència obliden la naturalesa, l´essència i la substància de l´autoritat. No tenen en compte l´origen i el principi generador del desenvolupament harmònic de l´organització. Han sucumbit a la fascinació del canvi pel canvi.