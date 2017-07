El fons Dalmau

La divulgació digital de documents que està duent a terme l'Arxiu Històric és una autèntica meravella. En sóc usuari des de fa anys. A hores d'ara, capbussar-me i remenar els seus documents en línia és una part quotidiana de la meva activitat professional i, fins i tot, de les meves estones de lleure.

Per això, cal felicitar de nou els seus responsables per haver posat en marxa, en un nou exercici de transparència i generositat patrimonial, aquest nou web dedicat a les Galeries Dalmau. El portal, amb 803 documents procedents de l'arxiu Santos Torroella, conté material prou transcendent per a despertar l'interès d'investigadors i experts dels racons més insospitats. Aquest llegat en accés lliure servirà per fomentar moltes línies de treball, o per afinar dades i aspectes que, fins avui, potser eren desconeguts o inexactes.

La manera de fer de l'Arxiu Històric, que és l'habitual de moltes institucions serioses dels cinc continents, contrasta amb la d'alguns centres importants i propers, que prefereixen tenir una visió més restrictiva a l'hora de divulgar el patrimoni cultural que hostatgen.

Avui, per exemple, ens podem descarregar sense problemes cartes entre Dalí i Walt Disney, penjades als Estats Units, o la correspondència de Dalí i Josep Dalmau, gràcies a l'Ajuntament de Girona. En canvi, la Fundació Gala-Dalí, que no disposa d'un servei equivalent, no et permet consultar in situ determinats papers del pintor. Resulta paradoxal i antiquat; sobretot, quan els centres documentals es desviuen per impulsar iniciatives tan notables com aquesta.