Malabarismes monàrquics

Vagi per endavant que soc absolutament republicana, però crec que la Fundació Princesa de Girona està fent una bona tasca a favor dels joves. Aclarit això, em fa molta gràcia veure els malabarismes dialèctics que fa el PDeCAT de Girona cada cop que ERC o la CUP presenten una moció en contra de la monarquia. En la que es va debatre dilluns, que proposava declarar Felip de Borbó «persona non grata», van assegurar que la monarquia és «caduca, immobilista i autoritària», però hi van votar en contra perquè, en el moment que estem del procés sobiranista, «no toca». Ah, no? Això vol dir que d'aquesta manera l'Estat o la Casa Reial facilitaran que es pugui fer el referèndum? O té més aviat a veure amb la presència de Madrenas i Puigdemont a l'entrega dels premis Princesa de Girona, asseguts a primera fila malgrat posar-hi cara de circumstàncies?

El PDeCAT podrà semblar tan modern com vulgui, però l'essència segueix sent l'essència. I el PSC, uns altres que tal: es diuen republicans, però voten en contra perquè «no volen contribuir a l'odi». Està clar que els pactes de govern tenen algunes servituds. És cert que la moció perseguia el titular fàcil i que probablement era desproporcionada, però ERC i CUP van aconseguir posar el PDeCAT en evidència. Que, al cap i a la fi, era el que perseguien.