La MAT i la bonança que s'albira

Aquest dimarts, l'organització ecologista Iaeden i la plataforma Salvem l'Empordà, presentaven al Col·legi de Periodistes de Girona la campanya «La justícia ens reMATa» on denunciaven que per primera vegada en els 25 anys de lluita en defensa del territori la justícia els reclama que assumeixin les costes dels advocats contraris de totes les accions legals que es van portar a terme en contra de la línia de Molt Alta Tensió. Se'ls reclama a ells per què van ser qui van posar el seu nom i el seu NIF en totes les demandes que afectaven la MAT.

L'import total de 17.600 euros pot posar en risc el futur de l'entitat ecologista amb més impacte en el seu àmbit territorial i sense el qual tindríem un Empordà molt pitjor del que tenim ara. No voldria recordar la quantitat de projectes agressius amb l'entorn i amb un impacte ecològic, econòmic i paisatgístic que s'han evitat gràcies a la lluita constant i tenaç de la Iaeden-Salvem l'Empordà. Només cal que recordem el que va passar amb el tram de la MAT que transcorre per l'Empordà.

Sense la lluita de la plataforma No a la MAT, entitats com la Iaeden i de la societat civil i política del territori, no s'hagués aconseguit soterrar el tram de la connexió a banda i banda de la frontera i a dia d'avui tindriem les torres de molt alta tensió que travessen la plana de l'Empordà i la muntanya de les Salines. Tots recordem la mediació del llavors excomisari Monti en tot aquell procés.

Casualment això succeeix en el moment que la Iaeden compleix 25 anys del seu naixement i que Salvem l'Empordà celebra el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, tant l'organització sorgida de la defensa dels Aiguamolls de l'Empordà, com la plataforma de defensa del territori sorgida de la gran explosió de projectes especulatius, energètics i de transports que es va produïr a inicis dels dos-mil, havien engegat la campanya «Som Empordà» per incrementar el ja de per sí important pes que tenen a la comarca i aconseguir consolidar una estructura estable més potent. Aquesta campanya, que està tenint un remarcable èxit, coincideix amb aquesta galleda d'aigua freda en forma de reclamació econòmica i d'intent de silenciar a aquells qui s'oposen als excessos especulatius, però sobretot ha coincidit en un moment socio-polític molt concret.

No estic parlant del Procés ni de la relació Catalunya-Espanya, estic parlant de la sortida de la crisi i de la bonança que s'albira a l'horitzó. Una situació que em recorda a quan es va crear Salvem l'Empordà.

El 2002, la publicació d'una portada d'un suplement interior d'un important diari català, va ser l'espurna que va fer saltar molta gent de la comarca i organitzar-se en contra d'un futur insostenible per l'Empordà. En aquesta portada, hi apareixia un mapa de la comarca de l'Alt Empordà amb tots els projectes previstos per els propers anys i que estaven en estudi o ja tramitats: la MAT, el TAV, parcs eòlics, camps de golfs, urbanitzacions de luxe en els pocs trams verges de la costa, macrogranges, carreteres, etc. I amb un títol que ho deia tot: « Salvad a l'Empordà». Aquesta portada va cristal·litzar el malestar difús que hi havia i va ser l'espurna que encenia un moviment que va generar Salvem l'Empordà i que ha evitat molts desastres irreversibles per una comarca ja sotmesa a molts impactes ambientals per la seva condició geogràfica.

El cas és que la situació actual em comença a recordar a la d'inicis dels dos-mil. On s'havia deixat enrera una crisi econòmica important i on l'especulació amb tot era la norma. Hem patit en les nostres carns les conseqüències d'aquest model basat en la bombolla i en cremar-ho tot a canvi del benefici ràpid.

No em vull ni imaginar, que després de la crisi econòmica que hem patit no haguem aprés res i tornem amb total tranquilitat a actuar com ho vam fer en aquells anys. Com si tot el que ha passat no hagi servit per res. Espero que no, però no em fio ni de la condició humana ni de que els qui han de regular tot això, estiguin a l'alçada. I és per això, que necessitem a organitzacions com la Iaeden-Salvem l'Empordà més fortes que mai. Per què actuïn de contrapés. Per quan, paradoxalment, es consolidi la bonança, hi hagi qui defensi el territori dels seus propis excessos. I per això us animo a visitar la web que han creat per la campanya i a pensar quin país tindríem si ells no hi fossin.