Cuidar el turista

El catedràtic gironí d'Economia Aplicada Josep Oliver Alonso ho té molt clar des de fa anys: el futur econòmic de la ciutat de Girona pasa pel turisme. Fa anys que s'ha donat un impuls important a les polítiques de promoció exterior per captar turistes, però estem deixant de banda alguns detalls que, tot i que no ho sembli, poden perjudicar l'arribada de futurs visitants. A vegades té molta influència el comentari negatiu que pot deixar un turista en una xarxa social. Alguns turistes que arriben a Girona es mostren sorpresos pels horaris que fan determinats establiments comercials i per la manca de taxis a la ciutat. Tampoc no entenen com l'oficina de turisme no està en un punt més cèntric. A més, consideren que està mal indicada. Aspectes com aquests són els que no s'han de deixar de banda perquè un comentari negatiu pot tirar per terra qualsevol gran promoció que s'hagi pogut fer. Molts turistes europeus estan acostumats a altres horaris comercials i els xoca molt veure com al migdia moltes botigues abaixen la persiana i no tornen a obrir fins a les 5 de la tarda, quan ells quasi ja s'estan preparant per anar a sopar. En definitiva, si no volem perdre l'oportunitat que el turisme sigui un dels motors econòmics de la ciutat, tal com planteja Oliver Alonso, millor que cuidem aquest detalls.