A Anglès ens han apujat el preu de l´aigua

Pere espinet coll portaveu del Grup Municipal PAU a l´Ajuntament d´Anglès

Anglès, en el ben mig de la comarca de l´aigua, travessada de cap a peus per les conduccions que la transporten a molts indrets de Catalunya com a la ciutat de Girona, la Costa Brava, pobles veïns, Barcelona, etc. Aquest bé tan preuat i de primera necessitat, ara el nostre Ajuntament ha decidit d´apujar-la, varen votar a favor de la puja CiU i Anglès 2015 AM (ERC), que formen l´equip de govern. El nostre grup municipal PAU guanyador de les eleccions, per solidaritat amb les famílies necessitades i amb el poble hi varem votar en contra, ja que no ens va semblar gens bé la puja, com tampoc ens van agradar les argumentacions de l´equip de govern, aquestes no varen convèncer ningú tot dient que farien facturacions especials i que amb la puja l´empresa concessionària podrà comprar un altre cotxe.

Acabarem avalant les paraules de Miriam Planas, membre de l´Associació l´Aigua És Vida: el bé preuat al qual tots tenim el dret de gaudir arribi a totes les llars i sobretot a les vulnerables.



Agraïment al personal sanitari

Martí Sansabrià Basagañas Sant Antoni de Calonge

No hi ha millor barem de valoració sobre qualsevol situació de la vida que viure-la en la pròpia pell.

D´uns mesos cap aquí la meva dona ha estat tractada per la sanitat pública d´una malaltia. Com us podeu imaginar, vivències així comporten diferents estats d´ànim, físics i psíquics, sobretot a ella i per descomptat a la resta de la família també.

Tot i les dificultats, retallades, precarietat de mitjans i escàs personal, hi ha un puntal fonamental perquè la sanitat pugui continuar funcionant com cal. Sens dubte, aquest és el personal dels centres.

En les darreres setmanes la immensa majoria del personal sanitari ens ha tractat amb una eficiència i diligència que sobrepassa l´estrictament professional. I sobretot, molt important per a nosaltres, posant el diagnòstic i el tractament en el mateix nivell que la comunicació.

La llista d´agraïments seria molt llarga, però voldríem personalitzar-la en la Dra. Gemma del CAP de Sant Antoni, en l´equip de cirurgia toràcica de l´hospital Trueta amb els doctors Xavier i Sebastià. La M. Rosa, per la seva eficiència, comprensió i simpatia. L´Enric, el fisioterapeuta «Qué bueno que viniste!», a la Cristina com a representant de l´equip d´infermeria i per extensió, a tota la planta 4B del Trueta.

Si pogués fer com en Quim Masferrer us reuniria a tots i cridaria a ple pulmó «Personal sanitari: sou molt bona gent!».

Per acabar voldria fer una petició a polítics de tots els colors. La sanitat és imprescindible per tenir una bona qualitat de vida i moltes vegades us empleneu la boca sobre aquest tema amb paraules, buides la majoria de les vegades. Els ciutadans volem fets i no tanta retòrica.



Votació

F. Xavier Roca Font Palau-Saverdera

Un cop seguit el debat del Parlament, i totes les intervencions, arriben les manifestacions dels portaveus de l´oposició i escoltes la Sra. Arrimades, que demana una moció de censura, per convocar eleccions per solucionar els temes que preocupen al país, parla de tots menys de la llengua, ho fa en castellà i té la barra de dir que si algú vol una falca en català, ho farà, realment vergonyós.



Visa pour l´Image 2017

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Encara que enguany van decidir de reduir les fotografies d´atemptats i evitar així cap mena de propaganda de l´Estat Islàmic, la veritat és que veient les exposicions del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l´Image d´enguany la referència a l´Estat Islàmic és inevitable. Hi ha tres exposicions sobre la batalla de Mossul.

De la resta d´exposicions, en destacaria Una Itàlia destrossada del fotògraf Emanuel Scorcelletti, que mostra les ruïnes que van deixar els terratrèmols de l´any passat, arran dels quals més de 40.000 persones es van veure afectades. També per l´espectacularitat i bellesa destaquen les fotografies de Michael Nichols al voltant de la fauna salvatge. Un altre dels temes d´aquest any i que denuncia un fet cada volta més preocupant és el referent a l´escalfament del planeta. Les imatges mostren com el canvi climàtic modifica la vida dels habitants de l´Àrtic i del Pacífic.

I com sempre, el silenci absolut amb el qual els visitants miren i reflexionen davant d´imatges que mostren la realitat crua de la vida de la humanitat des dels ulls dels fotoperiodistes que moltes vegades es posen en risc per poder fer-nos arribar allò que veuen en directe.