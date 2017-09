Sense perdó

Algun dia, els líders del moviment independentista català hauran d'explicar a la gent il·lusionada que pensa que Catalunya pot ser el millor país del món, els dos grans errors que està fent sucumbir el moviment. Un es va produir a la manifestació contra el terrorisme, amb la presència fora de lloc de les banderes separatistes que va rebre's amb fort rebuig internacional; l'altra aquesta setmana, amb un espectacle de república bananera que no cap en cap model civilitzat de democràcia. Hi ha un tercer pecat, original: quan JxSi va acceptar pactar amb la CUP, una agrupació política que, com va definir Anna Gabriel –gran oradora i de coherència implacable–, aspira a acabar amb el sistema capitalista i amb la UE en nom del socialisme dels pobles i el Gulag. Lenin n'estaria orgullós. Des que va acabar la Segona Guerra Mundial, Europa s'ha construït sobre les bases del dret i les lleis per evitar que es repetissin excessos del passat. Les democràcies es blinden davant dels abusos de poder de majories i per això, a qualsevol país del nostre entorn, fan falta majories molt amples per canviar les lleis. Per exemple, si demà una majoria d'espanyols volgués instaurar la pena de mort, caldriacanviar la Constitució. El que ha passat aquesta setmana serà difícil de païr. El Parlament de Catalunya ha perdut tota la legitimitat i els nostres governants van camí de convertir-se en uns pàries. El mal que Puigdemont i companyia están fent a Catalunya és extraordinari. Tenim sort que la nostra societat és forta i que la gran majoria ja està fins a dalt de tanta frivolitat. És clar que tot encara pot empitjorar més.