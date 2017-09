Conviccions

Vaig veure fa poc al telenotícies un vídeo on un policia nord-americà deia a una dona a qui acabava de detenir que no tingués por, ja que no pensava disparar.

- Només matem els negres –va afegir.

Vaig pensar en l'època, no tan llunyana, en què els negres, al cinema, només podien fer de negres. Ara ja poden fer, què sé jo, d'enginyers. No obstant això, quan els deté la policia per un problema de trànsit només poden fer de morts. Les minories, siguin del tipus que siguin, tenen moltes limitacions. Fins i tot Joc de trons, els nans, en les pel·lícules, només podien fer de nans. El nan d'aquesta sèrie és l'excepció a la regla. Quan en una platja nudista s'introdueix un tipus amb banyador, es converteix automàticament en el «tèxtil» de la zona. Crec que «tèxtil» s'està convertint en l'antònim de nudista, el vaig sentir no sé on. Doncs bé, aquest home amb banyador pot estar dotat d'una infinitat de virtuts o de defectes curiosíssims, però ningú s'acostarà a ell per interessar-se per la seva formació cultural o les seves habilitats culinàries. Serà un «tèxtil», i punt. De la mateixa manera, si en una platja de tèxtils es colés un nudista, esdevindria immediatament «el nudista», encara que fos també Premi Nobel de Física. Aficionats que som a les reduccions, sobretot des que ens hem lliurat a la cuina. Sempre em sorprèn escoltar el terme «reducció» en els programes de gastronomia de la tele. Reducció al vi blanc.

Les que més ens agraden, però, són les reduccions a l'absurd. Vaig escoltar a la ràdio una dona que tenia un fill autista. Intentava, la pobra, que no es fes el que jo acabo de fer: dir que algú és autista en comptes de dir que té autisme. Si és autista, al cinema només podrà fer d'autista com els negres, en els altercats amb la poli, fan de morts. Les etiquetes redueixen i redueixen precisament a l'absurd. Però sembla que no podem viure sense elles ni sense les agulles amb les quals clavem l'insecte dissecat en el suro. Classificar ens apassiona, ens proporciona tranquil·litat, ens confirma en les nostres conviccions. A les nostres conviccions de merda.

- Senyora, no pateixi, només matem els negres.