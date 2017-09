Desafiament total (Total recall) va ser una pel·lícula dirigida el 1990 per Paul Verhoeven i protagonitzada per Arnold Schwarzenegger. És una cinta de ciència-ficció sobre un tipus al qual han rentat el cervell però recupera la seva identitat i derrota el dictador dolent amb Sharon Stone per allà entremig. Però també podria ser el títol de l´acció que aquesta setmana posen en escena el Parlament i el Govern de Catalunya, amb dues diferències: que no és ficció sinó realitat, i que el guió només està escrit a mitges, de manera que el final és incert.

En el desafiament participen tots els membres del Govern, que han signat un rere l´altre la convocatòria del referèndum («il·legal!», sento que crida algú, no fos cas que oblidéssim l'adjectiu obligatori), els membres de Junts pel Sí a la Mesa del Parlament que han votat a favor d´admetre a tràmit les lleis del referèndum i de transitorietat, i els diputats que han votat a favor, primer, d´alterar els ordres del dia per incloure-hi aquesta llei i, després, de la seva aprovació, malgrat haver estat formalment advertits que interlocutòries del Tribunal Constitucional en dictaven la il·legalitat.

El desafiament continua amb actes administratius que suposen despesa. Per començar, la web referendum.cat i els anuncis de les vies de tren. Fins dimecres el Govern havia anat certificant al ministeri de Montoro que no s´havia gastat ni un euro en aquesta qüestió. Ara ja no podrà ser així. La llei del referèndum diu que l´organitza el Govern, i no es pot organitzar sense gastar. Aquestes despeses, siguin moltes o poques, seran considerades malversació de fons públics per la fiscalia i el govern central, delicte que comporta penes de presó i exigència de pagar allò malversat.

Si aquesta batalla la guanya l´independentisme, i Catalunya esdevé un estat efectivament sobirà, no caldrà patir per res de tot això, ja que governants, parlamentaris, funcionaris i particulars estaran fora de l´abast de la justícia espanyola. Si no és així, si no es proclama la independència, o no és efectiva, govern i justícia espanyols podrien ser implacables. En tots dos hi ha persones que en tenen moltes ganes.

L´1-O no admet mitges tintes. O és una mobilització tant massiva, amb tanta força i contundència que obre el camí accelerat a la independència, o la factura serà cara. Però el conflicte no desapareixerà, sinó que probablement s´agreujarà.