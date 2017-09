La partida d'escacs

El xoc de trens ja ha arribat. La situació viscuda aquesta setmana al Parlament i la reacció del Govern espanyol a les decisions que s'han pres a la cambra catalana, deixen clar que hem entrat a la recta final (o no) del procés. Puigdemont i el seu executiu, els grups parlamentaris independentistes i la Mesa han premut l'accelerador i no sembla que tinguin cap intenció d'aixecar el peu. La resposta de Rajoy està en la mateixa línia. Ha deixat clar que intentarà amb totes les eines possibles que no es creui cap línia. Les advertències a alcaldes, a alts dirigents polítics i als cossos policials (entre ells els Mossos); les querelles que plouen per totes bandes; l'escorcoll a la impremta de Constantí (que diu molt de les intencions del Govern espanyol, encara que pugui semblar una collonada) i la contundència en els missatges, no deixen cap dubte que, per primera vegada en tots aquests anys, Rajoy sembla que està disposat a donar el cop de puny sobre la taula. Potser el procés no acaba amb la celebració o la no celebració del referèndum, però fer-se o no fer-se serà clau per al futur polític del país i per als sentiments remoguts des d'aquell dia llunyà en què Artur Mas va engegar la maquinària cap a la independència. Les fitxes ara ja es mouen ràpidament en aquesta complicada partida d'escacs.