El vi de l'empordà va més enllà del fet enològic

El Butlletí Oficial de l´Estat del 27 de juny de 1975 publicava l´Ordre del 19 de maig d´aquell mateix any que donava peu a la creació de la Denominació d´Origen Empordà-Costa Brava per als vins del nostre territori. A principi dels anys seixanta, en temps del franquisme, diversos productors i embotelladors van començar a moure´s per obtenir aquest segell de qualitat que havia de permetre als vins empordanesos fer un salt endavant. Molt ha plogut des d´aleshores. S´han arrencat moltes vinyes i se n´han plantat de noves. La majoria de les antigues cooperatives que agrupaven els vinyaters de cada poble han desaparegut amb honroses excepcions. Els pagesos han deixat enrere els vells tamborells, les semals i les tines de cada casa. Malauradament, també ha desaparegut l´ampolla o el porró de vi a taula, un fet que era tradició ancestral a moltes llars de la comarca. Aquella Denominació d´Origen, regulada en l´àmbit administratiu català el 2006, ha progressat i molt. Avui, segons dades del seu Consell Regulador, la DO Empordà gestiona una superfície d´aproximadament 2.000 hectàrees amb una producció mitjana de 65.000 hl. D´aquesta producció, els vins negres en representen aproximadament el 60%; els rosats, el 17%; els blancs, el 19%, i els vins dolços (les garnatxes i el moscatell), el 4% restant. De la producció de vi emparat, se´n comercialitza un 50% embotellat, cosa que representa uns quatre milions d´ampolles anuals. Un 15% de la producció es destina a exportació, principalment a Alemanya, Suïssa, els Estats Units, Holanda, Noruega, Gran Bretanya, Bèlgica i Dinamarca. A part de les xifres, la majoria dels vins de la DO Empordà tenen una qualitat destacable. Alguns, fins i tot, excepcional, segons les guies més prestigioses del sector. I ja no és infreqüent, com passava fins no fa gaires anys, veure els vins empordanesos en les cartes dels restaurants del territori i de molts altres indrets. L´enoturisme avança i el relleu generacional és una realitat en alguns dels cellers empordanesos. La gastronomia treu profit d´aquesta qualitat. Però, com en tot el sector de la pagesia, no són moments fàcils per als productors de raïm i els elaboradors de vi. Cal que tots plegats siguem conscients de l´esforç fet per l´empresariat vitivinícola, per la seva participació indiscutible en la promoció del bon nom de l´Empordà i pel seu paper cabdal en la protecció i preservació d´un paisatge de vinyes verdes, feixes de pedra seca i la permanència de vida laboral en el camp. La recent Festa de la Verema i la nova edició de la Mostra del Vi, que té lloc aquests dies a Figueres, són motiu de celebració.