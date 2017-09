Una diada a mida

La celebració de la Diada de l´Onze de Setembre, festa de tots els catalans, està en mans de les organitzacions independentistes des de l´any 2012. Enguany, és un acte a mida de la croada a favor del referèndum de secessió.

L´ANC (Assemblea Nacional Catalana), amb patent de cors atorgada pel Govern de la Generalitat, s´avança al tret de sortida de la campanya de propaganda que, d´acord amb l´article 11 del Decret 140/2017, de 6 de setembre, hauria de començar el 15 de setembre.

No és la primera vegada que l´organització independentista va a la seva sense respectar les normes legals. El passat 19 d´abril, en una conferència de premsa davant les fonts de Montjuïc, el president de l´ANC, Jordi Sànchez, ja presentava la precampanya, just dies abans de Sant Jordi per aprofitar l´ocasió que brindava el dia del llibre i la rosa.

Prèviament s´havien plantat, a diferents indrets de Catalunya, sis cartells gegants amb el Sí. És a dir, la maquinària d´agitació i propaganda està ben lubrificada després d´un fotimer d´accions durant mesos. Tot sia perquè no decaiguessin els ànims!

Pel que fa a la Diada, es recalca eufòricament: «Omplirem el passeig de Gràcia i el carrer d´Aragó de Barcelona per fer un immens signe Més, símbol de totes les oportunitats del nou estat en forma de república que ens espera a les paperetes del referèndum».

La concentració, doncs, compta amb una logística treballada fins al mínim detall. S´han establert quaranta-vuit trams repartits en quatre zones: la de Mun­ta­n­ya, la zona de Mar, la zona de Besòs, i la zona del Llobregat. Amb la col·laboració dels voluntaris, cadascun dels inscrits ocupa el seu tram a punt per passar revista. A l´hora indicada, els assistents llueixen la samarreta de la Diada, d´un color groc fluorescent molt viu.

La presència de Carles Puigdemont, que havia demanat una participació multitudinària perquè l´1 d´octubre fos un èxit, és una prova evident que al president de tots li importa un rave honorar el paper institucional que li pertoca.

Tot plegat és peccata minuta comparat en com s´ha saltat la Constitució i l´Estatut amb l´aprovació de la llei del referèndum d´autodeterminació i el nyap de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

Cal assenyalar que s´utilitzen els vells principis d´agit-prop formulats pels bolxevics. Ara, a més dels mitjans de comunicació tradicionals, s´hi afegeix l´ús i abús de les xarxes socials. De fet, en el full de ruta, la mobilització de les masses (agitació) i l´adoctrinament ideològic (propaganda) són elements inseparables. Per això no ha de sorprendre a ningú la crida a omplir els carrers que va fer el president Puigdemont. Al seu costat, Lenin era un aprenent!