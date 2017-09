Sense quioscos

Recentment Portbou s'ha quedat sense cap quiosc per a la venda de diaris i revistes. Una notícia molt trista i que, lamentablement, no serà l'última. A la ciutat de Girona s'ha anat produint un degoteig important de tancament de quioscos. Actualment, només queden el de la Rambla i el de la plaça Independència. L'últim a desaparèixer no va ser per voluntat precisament del seu responsable. L'Ajuntament de Girona va estar pressionant per tancar-lo amb l'excusa que molestava al vial del carrer Eiximenis. Deia que era per una qüestió de seguretat viària. Ara en el seu lloc hi ha una terrassa d'un bar. Magnífic. La venda de premsa tradicional va desapareixent a poc a poc. En el seu moment ja van tancar el quiosc del costat de l'antiga estació d'Olot al carrer Santa Eugènia i el de la plaça Catalunya. A més, hi ha moltes llibreries que ja no obren els diumenges. Anar a comprar el diari els diumenges s'ha convertit en una autèntica aventura. No hi havia res més emocionant quan era petit que anar un diumenge a comprar el diari. No, el més encertat no és dir el diari sino els diaris! Perquè a casa sempre eren com a mínim dos i sempre et queia alguna revista per a tu. Ara, molts joves ja no saben què es aixó perque internet s'ha menjat aquestes tradicions. I també els quioscos.