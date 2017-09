Sentir sense consentir

Els vídeos d'un jutge de Providence (Rhode Island, EUA) s'han fet virals a internet. No mostren baralles de xavals ni decapitacions gihadistes ni idiotes tirant-se a sobre una galleda d'aigua bullint per crear una cadena de descerebrats amb cremades a la cara. Tampoc acaricia un gat que, en mirar-lo, faci exclamar: «que bufó, si us plau».

El jutge Frank Caprio té 80 anys i de vegades consulta els fills dels processats abans de sentenciar. No és «jutge amb nen» del mateix gènere que «pel·lícula amb nen». És alguna cosa que diu «compassió» i serveix per moderar en societats intolerants o intransigents.

Caprio justifica el seu mètode explicant que el seu avi va ser arrestat per una baralla mentre jugava a cartes amb uns amics. L'avi es va disculpar i l'àvia va suplicar al jutge que no l'enviés a presó. El jutge va demanar al fill que s'acostés i li va explicar que l'enviava a casa amb la família perquè considerava que era un bon home que havia tingut una mala nit i que era més important que seguís treballant per mantenir-los. La presó hauria estat la misèria per a la família.

L'ensenyament és bo en una societat formada per individus tan convidats a sentir, a sentir-se i a comprar sensacions on molts senten però no pateixen ni compadeixen ni consenten. Una societat amb individus que senten una indignació desmesurada per qualsevol acció o pensament inadequat i la mesuren per la tolerància zero, és a dir, per la intolerància.

El zero suggereix una escala decimal. Entre la tolerància 10 de la paciència jobiana i la permissivitat sense llei i la tolerància zero d'intolerants i intransigents, el jutge Carpio anomena «compassió» al que sembla sensatesa. Missió complerta, senyor jutge.