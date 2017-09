D'un en un i amb la vara a la mà

Des de Madrid es podien fer dues lectures de la Diada de dilluns passat. Una, per dir que tants centenars de milers de persones, per sisena vegada consecutiva, malgrat les querelles, les suspensions i les condemnes penals, eren un factor massa important per no tenir-lo en compte, L'altra, per dir que les querelles, les condemnes penals, les suspensions i, sobretot, la proximitat de l'1-O, no havien provocat una resposta extraordinària, sinó una repetició de les xifres de cada any, i per tant, no hi havia motiu per variar l'estratègia de mà dura, de prohibició sense complexos i de pressió creixent a través dels poders de l'Estat. Salta a la vista que aquesta darrera lectura ha estat la triomfadora, i que marcarà els dies que falten per a la data del referèndum.

Fiscalia i Tribunal Constitucional són els ariets de l'ofensiva de l'Estat; en tots dos cal presumir l'impuls polític del govern Rajoy. El fiscal general ha ordenat als fiscals provincials de Catalunya que citin a declarar els més de set-cents alcaldes que, segons la llista de l'Associació de Municipis per la Independència, s'han compromès a cedir locals per a les votacions. La idea de set-cents edils, tres de cada quatre alcaldes del país, desfilant per declarar a la fiscalia sembla el gag d'una pel·lícula còmica, però aquest és el contingut de la instrucció dictada. Passin d'un en un amb la vara a la mà. Com que són molts alcaldes i ves a saber quan acabaran de declarar tots ells (sobretot si alguns esperen que els vagin a detenir), començaran pels dels municipis més poblats. Però aquests són justament els que hi aniran més tranquils, preparats i assessorats, i els que més difícilment es deixaran intimidar. Sortiran de la fiscalia fent signes de victòria i donan ànims als altres, als dels pobles petits.

On va, tot plegat? Rajoy aconsella als ciutadans designats per presidir les meses que no hi vagin. Anar a on? No hem quedat que no hi haurà referèndum? La Guàrdia Civil tanca per ordre judicial la web del referèndum, i al cap de cinc minuts ressucita en una altra adreça. No saben que tancar webs convida al ciberctivisme amb perfums oblidats de clandestinitat? Mentrestant, el major Trapero centralitza en el servei d'investigació dels Mossos el deure de perseguir les urnes. Imaginin el dia D i una parella d'agents que vetllen per la pau ciutadana al davant d'una escola. Els sembla probable que treguin el nas a dins, vegin unes urnes i unes paperetes, i les confisquin?