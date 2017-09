No votis defensa la democràcia i la llibertat

Votar no sempre és signe de llibertat i democràcia. La primera votació i referèndum, en el meu record, és el de desembre de 1966. Sols hi hagué campanya pel sí, cap control i l'entusiasme franquista dels membres d'algunes meses feu que votés el 123% en alguna ciutat catalana. Els demòcrates cridaren a no votar. Què havien de votar? No hi havia cap garantia i, votant, sols es reconeixia legitimitat a una dictadura nascuda d'un cop d'estat contra la legalitat republicana. La propaganda i la pressió fou abassegadora. Milers de ciutadans votaren per por de significar-se, que els fitxessin.

A les eleccions autonòmiques de 2015 que qualificaren de plebiscitàries –el vot de tots val el mateix–, els secessionistes perderen amb el 48% dels vots. Però com que el sistema electoral els és favorable, tingueren més escons. Ara organitzen una mobilització, que anomenen referèndum, sense cap garantia ni control democràtics. Han usat el Parlament per renegar de la Constitució i l'Estatut votats pels catalans i, després, retallat pel Constitucional. Desobeeixen les institucions de l'Estat, imposen la llei del silenci als funcionaris i pressionen a qui no fa el que volen. Saben què fan i quina responsabilitat contreuen. Quan se'ls reclama, es queixen que se'ls amenaça, i quan insulten, pressionen i neguen la llibertat als altres, afirmen que exerceixen els seus drets democràtics. Sentir-se en possessió de la raó, en democràcia, no justifica trencar la convivència per insatisfactòries que siguin les resolucions del poder. La convivència l'ordenen les lleis marcant els procediments a seguir per canviar-les.

Per aquest camí de ruptura, sols s'aprofundeix en el conflicte i es posen en risc institucions i autogovern. Si demà l'Estat intervé la Hisenda, demà passat pot intervenir una altra cosa. Ha augmentat l'abrandament i ha baixat el seguiment. Si no es busca una sortida pactada, no per celebrar un referèndum sobre la independència, sinó sobre el reconeixement de Catalunya, l'autogovern i el finançament, ens trobarem amb una derrota que sols portarà frustració, rancor i divisió a la nostra societat.

Cal encoratjar a catalanes i catalans a no tenir por de ser mal vistos i defensar el seny, la democràcia i la llibertat no votant l'01/10/17.