Vegeu la Bíblia

ÀNGELA FERRER I MATó girona

Ho deia Joan Oliver, el gran escriptor català. I segueix vigent. A l´antic Testament tenim exemples claríssims de com en situacions difícils i/o d´enfrontament no sempre guanya el més fort sinó el més enginyós. Un bon exemple el tenim amb David i Goliat, David un senzill pastor aconsegueix vèncer el gegant Goliat amb una senzilla fona de pastor. La supèrbia de Goliat, que ja donava per guanyat l´enfrontament, fou aixafada per l´enginy de David. Si no ens volem quedar amb un sol exemple pensem en Samsó que, enganyat per Dalila, perd la força que li donava la seva cabellera però confiats els seus enemics i després de sotmetre´l a mil turments ell, amb un esforç titànic, aconsegueix destruir el Temple i matar molts dels que seguien fent befa i burla del forçut que havia perdut el seu poder. Però la confiança de pensar que a ells ningú els superava els portà a la destrucció. Podríem seguir perquè la força de la raó sempre acaba essent més forta que la raó de la força. Suposo que no cal seguir i confiar que la nostra raó i astúcia aconsegueixi vèncer tot aquest terrabastall de força bruta que està desplegant un Estat que té de democràtic el que jo d'hindú.

Qui no confiï que segueixi el consell de Pere IV i llegeixi la Bíblia, un bon costum perdut. Se´n poden treure molts exemples que ens recorden vivències actuals.



Correus adverteix els seus treballadors sobre els enviaments relacionats amb l´1-O

Juan Carlos Alonso Anglada flaçà

«Correus s´ha d´abstenir de realitzar l´admissió d´enviaments, o dur a terme qualsevol acte, que pogués estar relacionat amb aquesta consulta».

«Qualsevol dubte, aclariment i / o incidència que pogués plantejar-se haurà de posar-se immediatament en coneixement del seu respectiu cap de sector, que presentarà el suport necessari a aquests efectes», assenyala el cor­reu. A més, aquesta comunicació està destinada a «Tot el personal de les unitats» i amb «especial atenció als torns de tarda, així com al personal de les oficines dependents (satèl·lits, oficines auxiliars i rurals amb admissió)».

Però aquests enviaments es refereixen només als enviats des dels sectors proreferèndum o afecten també el sector antireferèndum? I en especial els del Gobierno, Fiscalía General del Estado, Delegación del Gobierno en Catalunya i totes les seves derivades, inclosos els partits unionistes, constitucionalistes, cagadubtes? i els hereus del franquisme (Falange, Plataforma X Catalunya, Alianza Nacional, Fuerza Nueva, etc.)?

Què ha de fer un carter (tant si és de repartiment com d´admissió) si es troba amb les cartes o notificacions adreçades als alcaldes, membres de la mesa electoral, o qualsevol altra que vingui amb membret o segell estatal? Les ha d´admetre? Les ha de repartir? O només ha d´impedir que circulin les de la Generalitat, AMI, ACM, ANC, Òmnium, o qualsevol partit sobiranista o independentista que estigui a favor de la celebració del referèndum?

Tornem a les dues vares per mesurar?

Tal és la impunitat amb què el PP executa sense executar l´article 155?

Això és democràcia