L'efecte papallona

La saviesa xinesa es manifesta amb tot el seu esplendor a través de la senzillesa conceptual dels seus proverbis i, possiblement, «el simple aleteig d´una papallona es pot sentir a l´altra banda del món en forma d´un huracà» és el que està tenint més transcendència. Un bon exemple n´és, precisament, el clima que, en petites variacions en un moment del dia o en un punt del planeta, podrien ocasionar efectes considerables en els pròxims dies i en qualsevol punt de les antípodes. Segons això, els hàbits contaminants en un lloc del món, per petits que siguin, incideixen negativament en l´altra banda, per llunyana que sembli. Així, l´huracà Irma, que ha produït estralls, es podria haver evitat si les nostres pràctiques quotidianes fossin més respectuoses i actuéssim de forma més sensible amb l´entorn. Ja és hora de mostrar el nostre compromís pel bé comú i el benestar de les futures generacions. És clar que cal un canvi profund en les polítiques dels líders mundials per a la reducció de l´emissió de gasos contaminants de l´atmosfera. Els països poderosos i els països pobres o emergents, tots haurien de ser responsables de crear condicions de producció i desenvolupament econòmic en harmonia amb la salut del medi ambient i la resiliència del planeta. Però la majoria mira cap a un altre costat, com si així es diluís el problema. Irreversibles danys en l´economia, les societats i les poblacions, especialment les més vulnerables, són la conseqüència de minses agressions al clima que arriben a adquirir proporcions catastròfiques. La conclusió és que l´impacte que tenen les coses petites sobre tot el conjunt es pot aplicar a qualsevol àmbit, el que fa pensar en molt diverses situacions.