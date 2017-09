Construir

sobre dunes

Lola Arpa Vilallonga Peratallada

De vegades anar d´excursió pot ser una caixa de sorpreses. Després de molts anys, aquest cap de setmana he tornat a recórrer el preciós camí que porta des de Sant Martí d´Empúries fins l´Escala.

D´una banda m´he preguntat per què no es replanten tots aquells pins que es devien talar durant la darrera gran nevada. Allà queden les soques, arran de terra, i el bosc ben esclarissat. Tampoc entra dins el món de la «coherència» en veure que aquest tram que voreja la platja es ple de cartells: «zona de dunes», «respecteu les plantes», «no trepitgeu aquest espai», «zona protegida»... i ves per on, l´altra banda de camí està saturada de cases, la meitat buides, i fins i tot al costat de mar, encara hi ha ter­renys «en venda». Entre mi he pensat, així també acabaran les dunes de Pals, enterrades sota els dos mil apartaments, si algú no ho atura.

O sobren els rètols o sobren les cases! Una bona manera de rentar-se la mala consciència.



A l´atenció del/la responsable del Consell Interuniversitari

de Catalunya

Berta Mateos Vivar GIRONA

Actualment estic cursant un doble grau en Biologia i Biotecnologia i parlo des de la pròpia experiència com a estudiant de la matèria d´Història de la Filosofia durant el Batxillerat. M´agradaria fer-vos arribar el meu profund malestar davant la nova mesura d´ensenyament aprovada pel CIC i que pretén treure l´assignatura d´Història de la Filosofia de la fase general en les PAU.

Des del punt de vista més personal, la primera conseqüència negativa de l´aplicació de la mesura és que convertiria la Filosofia en matèria optativa i no obligatòria i la faria només possible per als alumnes del Batxillerat d´Arts i Humanitats i de Ciències Social i Jurídiques. Com a estudiant del Batxillerat Científic que no només he tingut la sort de cursar l´assignatura sinó que l´he intentat comprendre i l´he acabat gaudint com cap altre, no puc estar més en desacord amb la mesura.

Per tant, no puc més que ­rebutjat fortament que es privi qualsevol estudiant de la matèria d´Història de la Filosofia, però no només pel fet de no poder ­­­gaudir-la, sinó per tot el que ense­nya.

Amb una educació que cada cop tendeix més a l´especialització, tant del coneixement com de les persones, la filosofia és l´única matèria que intenta abordar el coneixement des d´una totalitat, amb consciència crítica i des de diferents punts de vista.

En el darrers anys sembla que l´educació s´ha dedicat a separar les persones en dos grups: Ciències i Lletres. Una educació només pot ser completa i útil quan incorpora elements dels dos àmbits i és aquí quan la Filosofia cobra encara un major valor com a assignatura troncal en el pla educatiu.

L´educació ha de servir per la formació de les persones en tots els aspectes més humans i com a tals no hi ha res que ens diferencia tant com ho fan la racionalitat i la nostra capacitat per reflexionar. De totes les matèries, la filosofia és l´única que ens permet el desenvolupament i l´aprenentatge d´aquestes qualitats i és l´única que no es limita únicament a la memorització de dades, fets i equacions.

El fet de convertir la Història de la Filosofia a assignatura de modalitat no fa més que relegar-la a assignatura optativa i a obrir encara més el forat entre les matèries de lletres i les de ciències. Tant la reflexió, l´observació, l´adquisició d´una actitud crítica i el desenvolupament de la racionalitat són eines necessàries si és vol una comprensió completa del món i aquestes, senyors consellers, només són possible a través de la filosofia.

És per tot això que crec que la mesura adoptada va en desacord a l´objectiu si aquest és, de debò, donar més importància a ­l´assignatura d´Història de la Filosofia.



Llibertat d´expressió al

Diari de Girona

RICARD VICENS I MATAS GIRONA

Soc lector del Diari de Girona des de fa molts anys i reconec la tasca històricament duta a terme per aquest diari, fent sortir a la llum les informacions sobre el cas Treball, el cas Turisme que els altres mitjans no s´atrevien a publicar. Vau fer bona feina, bon periodisme.

Però ara al setembre del 2017 fer servir la llibertat d´expressió per defensar a capa i espasa el diari El Periódico i el seu director, sense que el DdG hagi publicat res sobre les faltes d´ortografia que hi havia en el primer comunicat de la suposada CIA pels Mossos, «filtrat» per El Periódico, no és bon periodisme. Les faltes hi eren, feia molta pudor i vosaltres vau callar.