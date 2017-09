L'art de sobreviure

A partir del 2 d´octubre, tenim moltes possibilitats d´eleccions a la Generalitat. Queda pendent la conformació de blocs. Hi ha països, com Xile, on hi ha dues coalicions de partits enfrontats, a la manera nord-americana. A casa nostra, la dinàmica no és del tot així, però és possible. Els partits que presentin propostes amb millores ciutadanes, en una època sense una gestió clara del dia a dia, tenen l´oportunitat d´agafar part de l´electorat fatigat del debat actual i l´intent d´establir una nova llei. En el bloc de Govern, seria un cop d´efecte que la CUP s´afegís a la coalició Junts pel Sí. Aquests pactes heterogenis debiliten el grup de votants menys fidelitzat, que poden marxar a alternatives amb menys contradiccions. De moment, sembla que els partits del Govern es presentarien en solitari. La incògnita és saber si revaliden la majoria, augmenten la representació o perden pes després dels últims esdeveniments. Tenint en compte a ERC com a partit hegemònic, però amb la necessitat de pactes, que no han de ser necessàriament els mateixos que els actuals.

El socialisme català suporta moltes pressions fins al 2 d´octubre. A les enquestes milloren resultats perquè en les darreres eleccions part de l´electorat tradicional s´havia abstingut, una part va preferir l´espai de Colau i Podem, i patia la fuga de quadres pel debat sobiranista. La figura d´Iceta, contrastada i de vàlua reconeguda també pels rivals, els és una garantia. Igualment, el socialisme ha de presentar-se com el valor de pacte a nivell espanyol, perquè ells van conformar el sistema autonòmic, que cal revisar, per millorar-lo. L´espai de Podem, Iniciativa i els Comuns de Colau vol créixer al voltant de l´alcaldessa de Barcelona. Colau intenta navegar pel xoc d´administracions com l´únic partit transversal, perquè inclou una cinquena part de vot independentista, amb un conjunt que no ho és. Malgrat possibles escissions, els seus votants reclamaran un programa social, i mesures que ajudin als menys afavorits. En el cas de Ciutadans, un debat endurit els reforça: rep votants inclús del catalanisme més liberal, que també beneficiaria al PP, però s´espera que perdi part del vot socialista prestat, que retorna. Mentre el PP, depenent dels esdeveniments dels propers dies, es pot trobar amb un reforç electoral important o una reculada. En tot cas, els partits que millorin sobreviuran en temps difícils. I veurem amb quina intensitat torna la política entesa com a pacte entre diferents interessos.