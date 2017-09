No són d'esquerres

Decebut davant l´actitud de la immensa majoria de la intel·lectualitat espanyola cridant a boicotejar el referèndum. Més espanyola que intel·lectual. Seguint, lacais, les instruccions del PPSOEC´s, que són les instruccions de la casta. Com seguir el führer. I s´autoanomenen d´esquerres. Gent com Cercas, Coixet, Mariscal, Sardà... anticomunistes de sang calenta, més liberals que Artur Mas, que en socialdemocràcia els fa ombra. El PP de tic feixista els va com anell al dit per, per contrast, penjar-se l´etiqueta d´esquer­res, quan en realitat viuen a cos de rei amb les prebendes d´un Estat espanyol que torna a pudir a rata morta. Però a ells ja els està bé així. Saben que Catalunya només la tindran fent-li la guerra, com el 1714 i el 1939. I ja els està bé. Si la perden, el seu poder adquisitiu caurà com el de Grècia. Molts d´ells són conscients que Catalunya no pot sobreviure amb el matalàs espa­nyol posat a sobre. I ja els està bé. Còmplices necessaris del PP corrupte per presentar la requisa de cartells com un botí de guerra. Torna Berlanga. Còmplices necessaris del genocidi cultural vigent més vil. Incapaços de presentar un projecte alternatiu. Incapaços de deixar votar. No volen canviar res. Ja els està bé així. Més fàcil vèncer que convèncer. Quina tristor! Quina misèria! Quina vergonya!