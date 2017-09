Decisions inèdites

Vaig ficar al congelador una ampolla de vi blanc, me'n vaig oblidar i es va congelar. Vaig preguntar a internet si me la podia beure, em van dir que sí i me la vaig beure. Jo tot li pregunto a internet. Ahir mateix li vaig preguntar què dimonis era una metaeina i vaig acabar llegint un article sobre el corb de Nova Caledònia, capaç d'utilitzar algunes eines per fabricar-ne d'altres, que és el que defineix la metaeina. Quan preguntes, a més d'esbrinar el que busques acabes trobant el que no busques, que sovint és més interessant. He adquirit amb el corb de Nova Caledònia una familiaritat que no estava en els meus plans intel·lectuals ni afectius. Cada vegada que surto al camp i veig un corb, encara que sigui d'aquí, el veig amb uns ulls diferents. M'ha canviat la perspectiva sobre aquests ocells i sobre els ocells en general. Per això, tothom que estigui disposat a escoltar, l'animo que pregunti. L'oració interrogativa és un dels grans invents gramaticals de la humanitat. En certa manera, és una metaeina especulativa, ja que serveix per fabricar altres eines de caràcter mental.

No hi ha pregunta que no condueixi a una altra. En l'instant de qüestionar l'assumpte més nimi, l'ésser humà funda un rosari d'interrogants que el conduirà, si no a l'estudi dels costums del corb de Nova Caledònia, a les conseqüències de la revolució agrícola, per exemple. I jo els asseguro que algú capaç de parlar amb cert fonament del pas del caçador-recol·lector a agricultor estable durant el neolític, és algú a qui convé escoltar, perquè al temps d'explicar-nos aquest pas, està explicant-nos, com sense adonar-se'n, la nostra vida. Tots, al llarg del nostre creixement, hem tingut una mica de caçadors-recol·lectors fins que vam descobrir els avantatges de l'horta de tomàquets i enciams al jardí de casa.

La capacitat de preguntar, si ho penses, és fabulosa, molt més que la de contestar. S'aprèn més preguntant que contestant. Els polítics haurien d'anar a la tele a preguntar al públic en comptes de a ser preguntats per ell. D'aquesta manera, tornarien a casa sorpresos del que s'ha après i l'endemà prendrien decisions inèdites.