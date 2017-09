Paternitat imaginària

La notícia important de dilluns passat va ser que la Fundació Gala-Dalí ja té nou president: Jordi Mercader i Miró. Malgrat això, molts mitjans de comunicació van rebaixar aquest fet o van ignorar-lo, per explicar-nos, en canvi, que la justícia li havia dit a Pilar Abel que ja es podia anar buscant un altre pare.

A la senyora Abel, la fiscalia li ha retret que hagi actuat de manera capritxosa i infundada. Aquests adjectius, és clar, també els podrien haver aplicat a María del Mar Crespo, la jutgessa que va permetre que s'engegués tot aquest enrenou. Encara avui no s'acaba d'entendre què la va impulsar a demanar que exhumessin el pintor. Si hagués mantingut amb la demandant una conversa un xic llarga, ja hauria vist que la seva història no s'aguantava.

Que l'ADN de la senyora Abel no tenia cap relació amb el de l'artista, ens ho imaginàvem des d'abans que aixequessin la llosa. Això va quedar confirmat a principis de setembre, quan vam saber els resultats de les proves genètiques. Aquell dia, Dalí es va autodeterminar d'aquesta filla postissa. Amb els resultats científics a la mà, el millor que podria fer la senyora Abel és admetre la seva farsa i deixar d'embolicar la troca amb cadenes, collarets i arracades d'ADN. La credibilitat, ja fa temps que l'ha perduda. Ara bé; si continua xupant càmera i micro per dir bertranades, acabarà convertida en la Pilabelacidodesoxiribonucleïca. En un personatge mediàtic de curta volada, tan delirant i esventat com la Lídia de Cadaqués o el Sabater d'Ordis.