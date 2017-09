«Performance» a agissa

La performance de la Guàrdia Civil dimarts a la seu d'Aigües de Girona va ser una maniobra matussera políticament dirigida que, en el fons, tira per terra bona part de la feina que han fet partits com la CUP o col·lectius com Aigües de Girona per aclarir les sospites d'enriquirment il·lícit i manca de control sobre l'empresa mixta d'aigües. Les clavegueres d'aigües de Girona fan pudor des de lluny, i no perquè ho digui la Guàrdia Civil sinó perquè així ho acrediten des de fa temps auditories i informes municipals, a banda del jutjat que està investigant cinc persones, entre elles dos exregidors socialistes. Perquè, malgrat que alguns mitjans ho estiguin vinculant exclusivament a l'etapa de Puigdemont com a alcalde, les presumptes irregularitats es remuntarien a l'any 1992 i afectarien, sobretot, els antics governs del PSC (malgrat que sí que va ser el govern de Puigdemont qui els va renovar el contracte). En canvi, ara, per a molta gent, el cas d'Aigües de Girona es reduirà a una intervenció de la Guàrdia Civil per desacreditar Puigdemont i punt, sense donar-hi més voltes. Però que els arbres no ens impedeixin veure el bosc. Cal aclarir si realment hi ha hagut una mala gestió de l'aigua, si pot estar vinculat amb el cas 3% i que, si cal, s'assumeixin responsabilitats. Jo no vull un país en què s'amagui la merda sobre l'estora.