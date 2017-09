La corda es tensa

Ja sé que la hipòtesi és desgavellada, però, amb tot el que ha passat, està passant i sembla que ha de passar, podria ser una possibilitat, encara que ínfima. ¿I si ja hi hagués un pacte sobre la taula, o un principi d'acord que permetés desencallar la situació actual entre els governs català i espanyol? Hi ha dues situacions de les darreres hores que han passat força desapercebudes i que m'han cridat l'atenció. Una d'elles és el pagament de les nòmines als funcionaris des de la Generalitat amb el permís de l'Estat, nou dies abans de final de mes. Què ha passat perquè el govern espanyol, que amb tant de zel va intervenir els comptes, hagi accedit a aquest pas? Ja sé que finalment Oriol Junqueras va enviar la informació que li reclamava Cristóbal Montoro, però tot i així ho trobo misteriós. I el que encara és més sorprenent: Per què per primera vegada ministres com Luis de Guindos obren la porta a negociar el pacte fiscal? Ara. Just quan la corda està tensada pels dos costats. Rajoy estira com no ho havia fet mai i Puigdemont camina cap a la declaració d'independència. O almenys això és el que sembla. És molt probable que la setmana vinent la tensió es multipliqui i que veiem coses encara més bèsties de les que hem vist fins ara. La possibilitat de negociar no s'hauria de tancar, si és que mai ha existit.