Un vot de protesta

Votaré; si em deixen, sembla que no, l'1 d'octubre votaré. No ho tenia previst, ho admeto: no soc indepe; tampoc «unionista», l'etiqueta fàcil que t'enganxen quan manifestes que no ho veus clar ni quan dorms, al contrari que J.V. Foix. Dec ser «equidistant», no em compto ni amb els uns ni amb els altres; perquè: qui em pot dir què passarà a partir de l'1-O i on ens conduirà aquesta bogeria? Ni promotors ni opositors del referèndum tenen les respostes, perquè no són ni en el vent de la cançó de Bob Dylan. Votaria, passo al condicional, amb taps a les orelles, adolorides de tant escoltar les consignes i proclames patriòtiques dels bàndols. Votaria, però no soc de banderes; de cap, ho sento. Votaria, disgustat per com el Govern català –preocupat per fer de part, despreocupat del conjunt– condueix el procés i molest per com la majoria política partidària de la secessió, massa ajustada, ha forçat les lleis del referèndum i de transitorietat, papers més aviat molls. Votaria l'1-O, en senyal de protesta, però sense perdre de vista que els fonaments jurídics de l'anomenada «nova República» són tan dèbils que ens condemnen a la dimensió desconeguda: fan impossible qualsevol reconeixement internacional seriós. Votaria, per expressar desacord amb la reacció barroera de l'Estat que controla el PP. No preveia fer-ho, però ara votaria, convençut, això sí, que la hipòtesi d'una jornada electoral d'excepció no resol la incògnita de l'etern problema patri; el complica més. Votaria per reprovar la corcada dreta ibèrica, sense perdre de vista, tampoc, que en l'estat major separatista hi ha partits que per sistema han tacat l'honor de la democràcia de què tant parlen. Votaria, des de la discrepància amb els dogmes: el que atribueix a Espanya tots els mals de la nació catalana i el que profereix pestes contra el Principat urbi et orbe. Votaria, enfadat amb uns dirigents incapaços. Votaria, en condicional, més carregat de dubtes que de raons. Votaria amb la por que em desperta la possibilitat de revolta. Votaria, capficat. Si hi ha urnes, votaré, malgrat tot i tots.