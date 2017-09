Cal una repolitització cívica

josep m. loste i romero portbou

Darrerament es torna a comentar en els cenacles del poder de l´altiplà madrileny que cal aplicar l´article 155 de CE. De fet, ja l´estan aplicant de facto, a més, ja vivim en una atmòsfera d´un autèntic estat de setge; però que vagin amb compte, ja que darrerament cada vegada més governs, parlaments i mitjans de premsa internacionals, entre ells dos importants mitjans emblemàtics europeus –els rotatius Le Monde i Der Spiegel– són molt crítics amb el dogmatisme i l´autoritarisme del govern espanyol i volen que votem. Cal seguir insistint que la mobilització ha de continuar, més que mai, essent cívica i permanent. Hem de fer possible repolititzar el màxim nombre de catalans (estimular que adquireixin més consciència social i nacional) i, alhora, fer saber a Europa i al món sencer que el model/règim espanyol del 1977/1978 està completament exhaurit, és poc democràtic i «podrit» de corrupció pels quatre costats.



Suposa conversió

LluÍs Esquena Romaguera Torroella de Montgrí

Evangelitzar avui al món exigeix ??de nosaltres, dels cristians, una gran conversió. Precisament el papa Francesc ens ho tornava a recordar. La família, com a Església domèstica que és, ha de convertir-se, sortir de si mateixa, donar-se, recórrer el camí unida i proposar-lo al món, en la certesa que no hi ha millor camí que la que porta a Crist.

Lògicament, aquest camí no està exempt de dificultats. Per això hem de ser conscients que tota família cristiana ha de ser un lloc privilegiat en el qual es experimenti l´alegria del perdó, perquè el perdó és l´essència de l´amor, que sap comprendre l´error i posar remei. Aquesta realitat, especialment en temps de dificultat com els que estem vivint, ens ensenya molt. No es tracta de donar testimoniatge al món d´una realitat familiar artificialment feliç i desencarnada. Ans al contrari, la família cristiana trepitja terra i és veritable llevat en la massa per a una societat que tendeix a mirar-se el melic, perquè en el seu exemple de generositat i entrega sense límit ens ensenya cada dia que on hi ha amor, hi ha també comprensió i perdó.



«Terra de somnis»

eulàlia isabel rodríguez pitarque toroella de montgrí

«Terra de somnis»és l´exposició que s´acaba d´inaugurar aquest mes de setembre al CaixaForum de Girona. La vàrem poder veure el Nadal passat al CaixaForum de Barcelona.

Es tracta d´una exposició que convida a la reflexió pel tema mostrat, però permet gaudir d´una estètica d´una gran bellesa per l´estil personal de la seva autora.

Són fotografies d´un gran cromatisme de la reconeguda fotògrafa Cristina García Rodero que mostren l´obra de la Fundació Vicenç Ferrer amb les persones més vulnerables d´Anantapur, a l´Índia. El tema de la dona en un entorn social i cultural tan diferent al nostre és cabdal en aquesta mostra per entendre com es viu a Anantapur. La Fundació Vicenç Ferrer treballa a la comunitat ajudant amb hospitals, centres d´acollida, tallers i escoles, que posa al servei dels més necessitats.

Les imatges d´aquest reportatge de Cristina García Rodero són el testimoni d´aquesta gran tasca humanitària