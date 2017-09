Carrers sense periodistes

Els investigadors anglesos dels anomenats «Estudis Culturals» van rebaixar la càrrega apocalíptica de l´Escola de Frankfurt per desenvolupar l´Economia Política de la Comunicació. En aquest marc, es va promoure l´anàlisi de la força de treball i dels processos productius en la premsa britànica. Pel que fa a la relació del professional de la informació amb les tecnologies que successivament s´han incorporat al seu sector, podríem afirmar que l´ofici ha estat marcat per la redefinició de les especialitats i els perfils. Des de la popularització de les rotatives i els motors de vapor en el segle XIX, cada innovació ha generat tensions i ha funcionat com a catalitzadora per a les noves formes de periodisme. Però la digitalització està desencadenant un conjunt de mutacions que, molt probablement, per primera vegada en la història, està afectant les bases de la indústria i la quarta revolució en què està immersa. Així, un percentatge creixent d´informadors professionals està condemnat de manera inexorable a romandre en la redacció, mentre que organitzacions i figures de tota mena –les empreses, les administracions, els usuaris avançats de dispositius mòbils, els entusiastes de les xarxes socials...– estan ocupant el seu lloc al carrer i, en conseqüència, estan colonitzant una part de la seva missió.