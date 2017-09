La ciutat del demà

Un dels problemes del demà, on viurem, amb una mica de sort, molts de nosaltres, és aconseguir ciutats més eficients a nivell energètic i menys contaminants. Per a una millor salut de la seva població, per un benestar més gran de la gent que les disfruten, com els visitants ocasionals i turistes. Així, Madrid prohibirà circular als vehicles antics el 2025, i restringirà aviat l´entrada a cotxes que no siguin de la ciutat.

A Girona, l´Oficina Verda de la UdG desenvolupa una tasca important en l´aprofitament del transport dels estudiants. Hi ha bitllets d´autobús amb preu reduït per alumnes, un préstec gratuït de bicicletes, reparades per empreses d´economia social. Existeix una apps, comuna amb Port Aventura i altres universitats, que permet compartir el vehicle d´un usuari que vagi al centre universitari. El nivell de vehicles als campus ha caigut uns 20 punts, perquè s´aprofiten millor els transports.

Una ciutat més eficient, amb zones peatonals, està menys congestionada, és més atractiva pels visitants, i rep més compradors a les botigues. Alhora, l´ús del tren augmenta. S´han ampliat els horaris que permet moure´s en tren entre Barcelona i Girona, posem per cas, o el trajecte de Girona a Figueres. Així s´evita agafar el cotxe. Cosa que abans era impossible, perquè a les nou o quarts de nou del vespre, ja no hi havia connexions entre les ciutats. I no parlem de la millora energètica als edificis, amb parets o sostres amb plantes i petits horts, que fan estalviar en calefacció. Perquè a banda de més car, és ja per premi a la consciència ecològica.