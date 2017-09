Va haver-hi errors?

Potser Pilar Abel no sigui filla de Dalí, però mereixeria ser-ho. És més, els serveis d´intel·ligència haurien d´haver fet alguna cosa perquè les anàlisis de l´ADN resultessin positives. En una situació d´emergència nacional com la que ens trobem, la notícia que Dalí va tenir una filla vident hauria estat com efectuar una traqueotomia al cos informatiu, asfixiat pel monotema. Necessitem respirar, encara que sigui per la ferida. Un dia vaig veure en un restaurant com un metge li obria el coll a un comensal que s´havia ennuegat amb l´os d´un pollastre i s´ofegava sense remei. Quan va començar a entrar l´aire pel tall, vam respirar tots. Si Pilar Abel hagués estat filla de Dalí, estaríem més ventilats.

Però aquí seguim, contenint la respiració. Només falta que algú pregunti a crits si hi ha algun metge a la sala. I mentre apareix o no el metge capaç d´obrir una via d´oxigen, els partits es mouen com pollastres sense cap proposant i desproposant aquest remei, i l´altre, i el de més enllà. I els tertulians parlen i parlen enterrant les paraules d´ahir a les d´avui i les d´avui a les de demà. Hi ha qui diu que l´os de pollastre és a l´entrada i qui assegura que ha arribat a la tràquea.

– Però hi ha o no hi ha un metge?

No, no hi ha cap metge. I la traqueotomia no és una broma. Si la incisió es realitza en el punt equivocat, podria ser pitjor el remei que la malaltia. D´altra banda, la cirurgia hauria de ser l´última de les alternatives. En l´actualitat hi ha un catàleg de remeis no invasius que el Govern hauria de conèixer. Però Rajoy ve de la tradició aznariana del «hi havia un problema i s´ha solucionat». Parlem de gent molt partidària de tallar en sec, que és una recomanació bàrbara en temps de microcirurgia. Per això ens hauria ajudat tant que Dalí hagués tingut una filla, no ja per l´alegria que fos capaç de concebre, sinó per l´enrenou informatiu que la història hauria produït. Si poguéssim canviar de conversa, durant unes hores, tornaríem al TEMA més descansats i potser també més lúcids. Per cert, s´ha comprovat si hi va haver errors en la cadena de custòdia de l´ADN de la vident?