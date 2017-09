Me habla español!» A crits, prepotent, inquisitorial i amenaçadora. Així va entrar la Guàrdia Civil espanyola dimarts a la seu de l´empresa Aigües de Girona, al cor de la Girona antiga. M´ho ha explicat una treballadora que es va acollonir i va parlar espanyol. Jo no ho hauria fet. Ja l´any 1985 vaig passar tres hores a la comissaria de la policia espanyola a Girona per negar-me a parlar espanyol. Si us trobeu la Guàrdia Civil espanyola en actitud antidemocràtica, no cediu. Quan us imposin de parlar espanyol, us hi heu de negar. «No em dona la gana!». Aquesta ha de ser la resposta. «És vostè qui ha de parlar català, que és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i vostè ha de complir la llei». Aquesta és la resposta. I que se´ns enduguin detinguts, si volen, per negar-nos a parlar espanyol. Com em van fer a mi l´estiu de 1985 una nit amb en Conrad i la Roser. Com feien en la negra nit franquista. Com continuen fent avui. Aquest abús de la Guàrdia Civil a Girona va tenir lloc durant una operació que només buscava la foto perquè la Brunete mediàtica pogués combinar les paraules «Puigdemont» i «corrupció» als titulars. Buscaven caixes grosses i les omplien de carpetes i paperassa, la que fos, per fer embalum, per a la foto a la sortida de l´edifici. I de passada humiliar i sembrar el terror.