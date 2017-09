Els drets d'imatge del mico «Naruto»

Col·loquin per favor Naruto amb negretes, perquè la batalla judicial sobre la selfie portada a terme per aquest macaco en una reserva d'indonèsia s'ha saldat amb la cessió al seu favor d'una part dels drets d'autor. Existeixen precedents, tot i que no van ser combatuts en els tribunals. Fa quatre anys, el mico Brent va guanyar deu mil euros en un concurs pictòric entre primats, jutjat per l'especialista Jane Goodall. I Bubbles, el ximpanzé de Michael Jackson, també ven regularment les seves obres coloristes.

La majoria dels micos artistes es decanten per l'abstracció. No s'ha desenvolupat un mètode convincent per distingir les seves creacions de les humanes, però no ens centrarem en qüestions estètiques. Es predica avui amb èmfasi la immobilitat i eternitat de la llei, que aquí estava quan va ser lliurada a Moisès, i que es mantindrà inalterada després del Big Crash de l'Univers. No obstant això, aquesta sacralitat trontolla davant d'un cas tan simple com els creixents drets dels animals.

Va ser precisament un biòleg amb Nobel, el francès François Jacob, qui va determinar que l'ésser humà no és el fruit d'una cadena d'encerts de disseny, sinó d'una infinitat de proves que van acabar en fracàs amb una sola excepció. El científic parlava de bricolatge, i seria molt apropiat estendre aquest amateurisme a l'adaptació mitjançant prova i error del teixit legislatiu a una societat.

La característica fonamental de les lleis no consisteix en l'obligació d'obeir-les, sinó en la possibilitat de canviar-les. Així passa amb la pressió a favor de la igualtat entre animals, que ja resulta òbvia per a bona part de la societat però segueix fora de la llei. A més, el mamífer que ha empunyat el timó de la Creació amb el seu polze extensible esgrimeix una arma letal, el dret de propietat.

La recaptació de les obres dels micos pintors i fotògrafs sol destinar-se a iniciatives benèfiques, sovint lligades a institucions de protecció dels primats. Malgrat el retard de la legislació, els col·lectius animalistes han arraconat a l'ecologisme. Aquesta puixança suposa una benedicció per als animals, però pot accelerar la destrucció del planeta que ens acull a tots fins que Jeff Bezos instali amazon.com en un astre del veïnat.

Si la llei va per darrere de la relació entre els humans i els seus antecessors, tots dos hauran d'unir-se per no sucumbir davant una amenaça conjunta. La Intel·ligència Artificial emanada del silici és la gran amenaça per a la vida articulada pel carboni, i no sembla que pugui ser frenada per la Intel·ligència Natural, en el cas que n'hi hagi.