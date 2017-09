Paranys informatius

La pantera rosa és mascle o femella? Des de fa uns quants anys, la humanitat es trenca les banyes intentant esbrinar si és senyor, senyora o, fins i tot, una bestiola andrògina. I no han arribat a cap conclusió definitiva sobre la condició sexual d'aquesta criatura de ficció.

Tothom tenia clar, almenys des del 1929, que Tintin era un noiet. Però, la setmana passada, el filòsof francès Vincent Cespedes, que és força amic de la broma, va penjar un article a Facebook on afirmava que el reporter era una noieta. Segons ell, «sempre havia estat una joveneta. Una andrògina pèl-roja d'ulls blaus i, probablement, asexual». Cespedes aprofitava per recordar que Tintin s'havia posat un Kilt escocès i disfressat de dona. O la tendresa femenina que mostrava en algunes escenes.

L'article es va fer viral de seguida, va generar un gran debat, va ser repicat per premsa seriosa i va saltar, com un llamp, dels mitjans seriosos francòfons a la premsa britànica. Cespedes, aleshores, va aprofitar per recordar a tothom que havia publicat la seva tesi amb l'advertiment explícit Fake news. I que, de fet, la seva acció havia estat un experiment per demostrar que, en el nostre món cibermodern, per poder créixer, la premsa seriosa necessita incorporar notícies falses. Potser sí?

L'acció de Cespedes, però, no s'allunya gaire del xou mediàtic provocat per la carta satírica d' Albert Pla. Pam! Molts mitjans de comunicació espanyols se la van empassar amb els ulls tancats. I si l'artista no els arriba a aclarir que era conya, encara li hauria pispat a Serrat el títol d'espanyol de l'any 2017.