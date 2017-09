Sentit comú

i seny català

maria salip calvó girona

Sentit comú i seny català és el que es fa palès en l´article de la Sra. Conxita Ribas «Diguem No» del dia 27-9-17.

Voldria felicitar-la perquè exposa de forma entenedora i clara els motius del No a aquesta dèria independentista. Com quedaria aquesta nostra aimada i dissortada Catalunya sola, enfrontada als seus veïns, sense reconeixements significatius, esdevindria feble, vulnerable, sense fons de finançaments. També exposa molt bé el tema de les pensions, etc... en fi que val la pena. Enhorabona per la seva valentia enmig de tanta radicalitat. Diu que cerca el seny català i no el troba, doncs senyora meva, vostè n´és una mostra i crec que hi ha moltes persones amb seny, però no s´atreveixen a piular.



Minoria sorollosa

Francesc Gombau girona

El «procés» s´ha radicalitzat, ha adquirit tints violents i lluny de guanyar, està perdent suports. La gent ja comença a estar farta del secessionisme i on ens està conduint tota aquesta bogeria d´uns polítics que es creuen cridats a complir una missió divina, trepitjant la legalitat, la convivència i la pau social. Que ningú extregui conclusions precipitades del que s´està veient al carrer. No hi som la majoria de catalans, que intentem fer una vida normal, sinó una minoria molt soro­llo­sa, composta per associacions subvencionades pel mateix govern català, militants dels partits que li donen suport, radicals i –el que més fa mal– que utilitza menors com a carn de canó per omplir manifestacions i aldarulls. La majoria de catalans ens sentim també espanyols, volem viure en pau i sense aquesta crispació. No estem amb els que criden, amenacen funcionaris, colpegen cassoles o destrossen vehicles. Afortunadament encara ens queda una mica de seny.



Adeu a les moixaines

núria gras en nom dels mares i pares de la Sala de primera lectura de la biblioteca Carles Rahola

Estimada Pepa,

Malauradament ens hem assabentat que les retallades arriben també a la biblioteca Carles Rahola de Girona, i que el teu racó de moixaines i contes s´acaba.

Moixaines i contes que hem gaudit cada dia sense necessitat de cues ni de preinscripcions. Un racó on tots hem sigut molt benvinguts i ens hem sentit inclosos, fossin quins fossin els nostres orígens. Amb la teva voluntat i esforç has tirat endavant un projecte preciós que ara es trenca. Aquest servei és de gran importància per a la canalla, que des de petits poden tenir la proximitat a la cultura i aprendre l´amor pels llibres i la música. Però també és molt important per tots nosaltres ja que és la manera que la nostra cultura i tradicions es transmetin tant a les noves generacions com també als nouvinguts, que han trobat en tu un pont per connectar amb el país que els acull.

Volem agrair-te tot aquest temps que ens has dedicat diàriament a la sala de primera lectura de la biblioteca. Cançons de tota la vida, tradicionals d´aquí i d´allà, noves incorporacions que ens has fet conèixer d´arreu. Aquesta suma teva que ens has fet sentir nostra i amb la que hem rigut, après i compartit amb els nostres petits. Moltes gràcies de part de tots els teus fans: la Mariona, l´Alex, l´Elna, en Marc, en Gabriel, la Júlia, en Mario, l´Aniol, en Bruno, l´Andreu Martí, la Lily etc., etc., etc... i de les seves mares, pares, avis i àvies que també s´han convertit en els teus fans.

Que els nous camins que emprenguis et portin noves il·lusions i experiències, i que els contes, la música i les moixaines no s´acabin mai. I esperem retrobar-te a tu i als teus contes ben aviat en qualsevol indret d´aquesta ciutat.