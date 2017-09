Errors i disputes turístiques

En els darrers dies el Diari ens ha informat de dos fets que poden tenir relació, el primer dels quals hauria de portar els responsables de turisme de les administracions públiques i patronat a ocupar-se de la promoció millor de com ho estant fent.

El primer fet és la inesperada dada de l' Instituto Nacional de Estadística espanyol sobre el fort retrocés a Girona, en el mes d'agost d'enguany, de les pernoctacions hoteleres de turistes, tant provinents de l'Estat –9,6%– com de l'estranger: 3,2%. Una caiguda molt forta en el període més intens de la temporada alta. El descens de pernoctacions de clients no estrangers va ser de quatre punts per sobre de la mitjana de tot el territori català, com explicava el mateix Diari: «Catalunya també pateix una caiguda del turisme espanyol als seus hotels, en aquest cas del 5,54%». Val la pena afegir que aquesta dada de tot Catalunya hauria estat més baixa en el seu resultat final sense la influència de la dada gironina. Finalment, la notícia afegia que les dades de pernoctacions hoteleres del mes d'agost no van assolir els nivells de les previsions fetes abans de començar la temporada. Així, mentre que l'agost de 2016 els hotels gironins van superar la xifra de 2,5 milions de pernoctacions, enguany es van quedar en 2.377.167.

La primera intuïció que pot i sol tenir un professional del sector acostuma a ser que si no hi ha hagut cap cataclisme respecte de la destinació ni dels productes hotelers ni dels seus preus, cal mirar cap a la distribució i, molt especialment, cap a la promoció. La promoció no només és necessària, en un entorn molt competitiu, sinó que ha de ser eficient i eficaç. Una promoció bona i ben desenvolupada sol portar a l'èxit mentre que una de feta amb desgana, rutinària o desenfocada sol restar demanda real de la potencial.

Donada la significació de la davallada, propera al 10%, és de suposar que els responsables de la direcció i del màrqueting del patronat de turisme gironí així com de l'Agència Catalana de Turisme hauran considerat que el fet mereix ser analitzat amb lupa i rigor professional, per tal de poder intentar descobrir quines han estat les causes que han portat a tan inesperada i no desitjada conseqüència. Quan gairebé fa un mes que va acabar agost, desconec –per haver estat lluny i sense accés al Diari en algunes dates– si els tècnics del patronat de turisme han anunciat si han posat fil a l'agulla en aquest assumpte, o si no els preocupa en la mateixa magnitud que als empresaris hotelers. Cal analitzar les accions de promoció que s'han portat a terme, on, com i amb qui. De vegades, a l'hora de fer inversions promocionals es prenen en consideració subcontractacions externes i propostes d'accions i actuacions que no donen els resultats que caldria desitjar.

La segona notícia preocupant és la disputa entre el representant dels apartaments turístics catalans i el dels hostalers respecte de si hi ha o no hi ha actituds de turismefòbia a les terres de Girona.

El tema és important i els protagonistes de l'enfrontament també ho són, tractant-se de dos personatges socialment i empresarialment molt coneguts. I molt lligats –potser massa anys– a la representació associativa. L'esclat va tenir lloc al si d'un acte simbòlic, de mínima utilitat sectorial tret de la de trobar-se uns amb altres i satisfer la vanitat dels organitzadors, com és el Dia Mundial del Turisme pregonat per l'OMT. Una diada que amb el pas dels anys ha perdut rellevància en molts llocs turístics occidentals i, en sentit contrari, la guanya en destinacions poc desenvolupades, perquè els seus governants l'aprofiten. En el cas de Girona acostuma a celebrar-se a Biart, i seria una manca de cortesia per part meva deixar de dir que en una de les edicions de fa molts anys vaig ser convidat pels organitzadors a intervenir com a orador.

El president de la Federació d'Hostaleria gironina i protagonista central de la diada va fer uns comentaris afirmant que hi ha turismofòbia a les comarques d'aquí, paraules que no van agradar gens ni mica al gironí president de la patronal catalana d'apartaments turístics, que –segons el Diari– va abandonar l'acte abans d'hora, com a manera de fer visible la seva discrepància amb el que havia dit el president dels hotelers. Aquest, potser influenciat pel descens de les pernoctacions de la primera notícia, demana «més contundència a les administracions per lluitar contra la proliferació de lloguer il·legal d'habitatges», un fet que al seu parer fomenta la turismofòbia, i va oferir les associacions per ajudar a posar fi a aquestes pràctiques «si falten recursos per fer les inspeccions pertinents».

Per la seva banda, el president de Federatur afirma, una vegada més, que «a les comarques de Girona no hi ha turismofòbia», i afegint l'argument contundent de que «és on més apartaments regulats hi ha de tot Catalunya».