El professor Gregorio Luri acaba de publicar un nou assaig sobre la necessitat de les famílies feliçment imperfectes. No l'he llegit encara, però sé que difícilment hi estaré en desacord. En canvi, la nostra època, que és feliçment idolàtrica, adora qualsevol indici de perfecció: les nacions pures i incontaminades, l'absència de certeses –convertida en dogma– i l'assetjament al dissident, la manca d'estil i l'entusiasme per tot el nou i grandiloqüent. Es tracta d'una xerrameca que hauria agradat als sofistes i que el mateix Luri ha definit amb lucidesa exemplar: «Estar a favor de tot el bo i en contra de tot el dolent». Encara que, per descomptat, el bo i el dolent, el dolent i el bo, puguin ser –i de fet són– intercanviables en més d'una ocasió, sense que a ningú sembli preocupar en excés. Així, es pot reivindicar una presumpta neurociència per defensar les intel·ligències múltiples o l'extraordinària importància del gateig per prevenir no sé quants dèficits cognitius, quan, en realitat, la neurociència diu exactament el contrari o, almenys, es mostra més prudent al respecte. Així, es defensa l'educació per projectes, ja que pel que sembla els alumnes s'impliquen i aprenen molt més, quan les dades estadístiques internacionals es manifesten, com a mínim, escèptiques. Així, es pot presumir de la inutilitat de la memòria per a l'aprenentatge, oblidant que sense memòria no només es manca de coneixements, sinó que tampoc pot haver-hi creativitat ni crítica raonada. Per descomptat, les famílies feliçment imperfectes –i els mestres– són ben conscients de les limitacions dels seus mètodes i no prometen l'Arcàdia d'un aprenentatge sense esforç. Com a imperfectes, descreuen dels ídols, la qual cosa paradoxalment els fa més humans. No perquè en l'home no trobem, generació rere generació, un alè d'utopia, sinó precisament perquè en la fragilitat s'amaga una saviesa més profunda: la consciència dels nostres límits a l'hora de jutjar i d'actuar.

Luri ens recorda una cosa molt senzilla: que tots els nostres fills tenen dret a la imperfecció dels pares i que aquesta veritat, tan òbvia, resulta a més molt saludable quan el credo majoritari de la nostra època va darrere de les quimeres. Enfront del valor de l'empatia, reivindicar les beceroles més elementals de l'educació té alguna cosa de revolucionari: presentar-se i saludar en arribar a una casa, acomiadar-se quan un se'n va, cedir el seient a una persona gran, no atendre al mòbil ni veure el televisor quan es menja..., són hàbits cada vegada més infreqüents però no per això menys necessaris. Una família feliçment imperfecta es preocuparà poc del bonisme imperant que empeny a estar a favor de l'última moda políticament correcta i, en canvi, llegirà amb els seus fills cada nit perquè sap que la imaginació moral s'eixampla amb la literatura de qualitat. Una família feliçment imperfecta sabrà que el diàleg és secundari quan es tracta d'aprendre una habilitat no cognitiva tan fonamental com l'autocontrol i que, per tant, convé més dir un «no» a temps que perdre'l sermonejant a nens amb discursos moralitzadors que amb prou feines entenen i dels que desconnecten de seguida. Una família feliçment imperfecta no s'obsessionarà amb les activitats extraescolars, però tampoc renunciarà als deures ni desaprofitarà els estius per a l'estímul intel·lectual. Una família feliçment imperfecta no resulta exemplar ni ho pretén: només intenta ser raonablement bona.

Perquè en això consisteix la vida: en fer les coses el millor possible, sabent que sovint ens sortiran malament. I que, en realitat, aquest fracàs conté una lliçó, que és la dignitat. Aprendre, per exemple, que les petites derrotes ens enforteixen. Aprendre que el desig no és la mesura ni de la felicitat ni dels nostres projectes. Aprendre que el progrés és un camí gradual, lent i dificultós. Aprendre, en definitiva, que l'espectre dels deures resulta molt més ampli que el dels drets. I tot això només podem aconseguir-ho si assumim que la imperfecció constitueix una virtut paradoxalment exemplar, que ens ensenya a descreure dels savonaroles de qualsevol tipus. Perseguir la perfecció no surt gratis. Més aviat al contrari.