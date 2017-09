L'hora dels joves

Soc de mena patidor. Vaig participar de la militància antifranquista de molt jove. I tot i que només vaig viure la darrera etapa del franquisme ho vaig passar molt malament. Els comunistes érem molt prudents, sabíem que hi havia molt feixista. No era una paranoia, el 23 de febrer de 1981 es va produir un intent de cop d'estat. Encara no sabem si va triomfar. Vist qui és Diego Pérez de los Cobos, segur que sí. Ara bé, també és cert que cap a l'any 1992 vaig pensar que a poc a poc ens anàvem convertint en un país normal, amb deficiències com tots, però normal. És evident que em vaig equivocar. A mi sempre em va quedar la recança que potser tornaríem a viure èpoques passades. No creia, però, que viuríem el que està vivint Catalunya. Han vingut milers de policies i guàrdies civils, no ho van fer ni per l'atac terrorista i venen ara per les urnes. S'han tornat bojos? El fiscal de l'estat actua contra l'estat de dret per ordre d'un TC que va estar presidit per un home del PP que trencava constitucions l'any 1978. I qui va trencar el pacte constitucional entre Catalunya i Espanya? El TC, no ho dic jo ho diu Javier Pérez Royo des de fa temps. Ja han imputat amics meus, quan em tocarà rebre? Winston Churchill escrivia que la «democràcia és que truquin a la porta a les 6 del matí i sàpigues del cert que és el repartidor de la llet». Doncs ja no vivim en una democràcia, truquen a la porta a les 6 del matí i pot ser la Guàrdia Civil.

Quan es deia que amb l'actual Constitució es podia discutir de tot –m'ho deia Jordi Solé Tura– no era veritat. En teoria pots lluitar per l'autodeterminació de Catalunya, el socialisme o la república, però si algú realment es creu alguna d'aquestes coses i ho intenta posar a la pràctica, llavors envien milers de policies de tots els racons d'Espanya.

Durant el franquisme si anaves a una manifestació et podien atonyinar els antidisturbis, et podien detenir i torturar-te a la presó, però no t'acusaven de sedició ni et podien posar vuit anys de presó. Em sento amenaçat. Per cert, el tinent coronel falangista que ens han enviat va ser acusat de tortures. Us imagineu a Alemanya dirigint ara la policia un de les SS? És quasi impossible trobar algú més impresentable per dirigir el Mossos. S'han begut l'enteniment!

Però alerta! Hem guanyat. Hem posat en evidència la falta de coneixement de la història d'Espanya que té el Rei i el Govern de l'Estat i de la seva falta de les conviccions democràtiques. S'ha acabat la por, crec que de forma infundada, però s'ha acabat la por. Unes generacions de joves, de fet, els que tenen menys de 55 anys, s'han cregut que es poden defensar les idees i intentar posar-les a la pràctica. Estan fent un bany de realitat accelerat. Alerta, quan vegeu violència no heu de veure un indepe hiperventilat, sinó provocadors pagats amb diners foscos o un policia disfressat de revolucionari. Per aquesta raó els del PSUC érem intransigents amb la violència. Estem en mans dels joves, no tenen patrimoni i no tenen por. Sort.