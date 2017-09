Torna la ingerència russa

Mentre esperem l'Armagedó català (episodi bíblic que anuncia la batalla final entre els bons i els dolents), entretinguem-nos una estona amb algunes de les revelacions que s'han fet per explicar la complexitat d'aquest fenomen d'obstinació que hem anomenat el Procés. Entre d'altres, segons avançava El País en la seva edició del passat 23 de setembre, una suposada ingerència del Govern rus. Una ingerència que s'hauria desenvolupat mitjançant la difusió de notícies falses, quan no de mitges veritats, amb el propòsit d'induir a la confusió de l'opinió pública i en última instància debilitar la Unió Europea i embullar les seves relacions amb els Estats Units.

A aquest efecte, segons el diari madrileny, s'ha estat utilitzant una cadena de televisió d'abast internacional com RT i les pàgines web de coneguts activistes com Julian Assange (refugiat a l'ambaixada de l'Equador a Londres) i d' Edward Snowden (antic agent de la intel·ligència nord-americana acollit a la protecció de Putin) per difondre missatges enganyosos.

Des d'aquests potents altaveus mediàtics es denunciava la repressió exercida des de l'Estat espanyol sobre la ciutadania catalana coartant el seu dret a expressar-se lliurement; s'especulava amb el segur ingrés de la República catalana a la Unió Europea poc després d'aconseguida la independència; i fins i tot, amb conseqüències molt més dramàtiques, amb el desencadenament d'una guerra civil.

Per descomptat, el Kremlin s'ha desmarcat d'aquestes acusacions i en una declaració oficial reitera que el problema plantejat per l'independentisme català és un assumpte intern d'Espanya que només al seu govern competeix resoldre. A qui això escriu, que ni és espia ni freqüenta les anomenades xarxes socials, aquest encreuament d'intoxicacions li recorda bastant les pel·lícules de James Bond o les novel·les de John le Carré en què els agents de les potències enfrontades tenien llicència per matar per tan sagrades com secretes raons d'estat.

Últimament, el Govern presidit per Putin (un antic espia del KGB) està sent acusat d'interferir en processos electorals aliens, inclòs entre ells el d'Estats Units, on hi hauria donat suport a la candidatura de Trump en detriment de Hillary Clinton que era inicialment la gran favorita.

Les acusacions contra les suposades ingerències russes en la política de tercers països no són d'ara. Recentment, vaig llegir un article de Javier Moreno Luzón, catedràtic d'Història a la Complutense, en el qual de forma molt amena fa un repàs sobre diversos episodis de la influència russa en la política espanyola. Des de les observacions fetes per Trotski el 1916 sobre el potencial revolucionari d'Espanya donat «el problema agrari i el caràcter violent dels seus habitants» fins a l'ajuda militar brindada a la República durant la Guerra Civil, passant pels temors d' Alfons XIII a un contagi de la revolució soviètica de 1917. Durant la dictadura franquista, Rússia era l'enemic a batre i jo encara conservo un exemplar d'aquells passaports que autoritzaven a viatjar lliurement pel món «excepte Rússia i països satèl·lits».

Per la resta, és curiós que tot això aparegui en un diari presidit per Juan Luis Cebrián que cap al 1980 va ser acusat infundadament de ser agent del KGB i el 1986 va publicar una novel·la d'intriga, titulada La rusa.