Menys Merkel, menys Europa?

Abans de celebrar-se les eleccions a Alemanya, el passat 24 de setembre, molts analistes parlaven d'una «campanya avorrida», descomptant la previsible victòria de l'actual canceller, la democristiana Angela Merkel. No obstant això, els resultats finals auguren que, tot i ser un país que valora l'estabilitat i està acostumat a governs de coalició, la legislatura serà de tot, menys avorrida.

De moment, Merkel surt debilitada (després de perdre més de vuit punts percentuals); la ultradreta de l'AFD (encara que dividida i sense rumb clar) ha irromput amb força, amb prop de 100 escons; els socialdemòcrates del SPD cullen el seu pitjor resultat des de la postguerra i, la mateixa nit electoral, van decidir passar a l'oposició (perquè AFD no la capitalitzi), mentre que tornen els que poden ser els socis clau d'una futura coalició amb Merkel (juntament als ecologistes): els liberals de l'FDP.

De cara al futur de la Unió Europea (i dels projectes ambiciosos que va desgranar fa uns dies el president francès, Emmanuel Macron), aquest últim aspecte és rellevant. I és que el líder liberal, Christian Lindner, aspira que en la seva formació recaigui alguna cartera d'importància, que li permeti aplicar part del seu programa (molt orientat cap als negocis i amb gran rebuig al fet que la UE guanyi pes).

L'FDP no és partidari de relaxar l'austeritat i d'oferir ajuda als països del Sud, a canvi de reformes; més aviat, al contrari. Enfront dels desitjos de Macron i de l'elit de Brussel·les, els seguidors de Lindner són reticents, per exemple, a un pressupost comú per a l'euro (que consideren una mutualització del deute aliè, a càrrec del contribuent alemany). Així que els defensors de Més Europa hauran de refredar bastant els seus ànims.