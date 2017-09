Al cinquè fill del matrimoni Pujol-Ferrusola, l' Oriol, li ha sortit malament (de moment) la jugada de pactar amb el fiscal per evitar l'agonia per a ell i la seva dona d'haver de passar per un judici. Ho ha intentat, però dos dels implicats en el cas ITV no han acceptat cap acord i, per tant, la decisió de si l'expolític s'enfronta al jurat popular serà del magistrat president del Tribunal. Oriol Pujol, que va negar insistentment la implicació en l'afer, va acabar acceptant dos anys i mig de presó amb tot el que implica: assumir la culpabilitat i una pena efectiva de reclusió. La intenció era deixar la seva dona al marge i carregar ell amb totes les conseqüències. Ara tot és incert perquè un judici pot donar molts tombs i si és amb jurat popular encara més. La corrupció en aquests moments no sembla ser una de les principals preocupacions de la societat i serà molt important, tant per a les defenses com per a les acusacions, l'elecció dels membres del jurat. L'obertura de judici oral contra Oriol Pujol es va conèixer, mig amagada pel diari que en tenia l'exclusiva, el mateix dia que un altre mitjà publicava com operaven els Pujol-Ferrusola a Andorra. La «Sagrada Família», així és com s'autoanomenaven, perquè és el que es creien i el que entre tots permetíem que fossin.