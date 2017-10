Sento vergonya. Vergonya dels polítics que han estat incapaços de gestionar els conflictes. Perquè ahir era possible que el referèndum ens semblés il·legal i alhora pensar que la policia s´estava passant de frenada. Mai una crisi va necessitar amb tanta urgència gent intel·ligent per resoldre-la. M´importa un rave a qui beneficia electoralment la situació. El que em preocupa és acabar amb la confrontació i obrir la via del diàleg. Els ciutadans catalans van estar fent de carn de canó mentre els que han atiat la flama a Catalunya s´ho miraven des dels despatxos o des dels estudis de les televisions on pontificaven. Puigdemont va poder votar, molta altra gent es va emportar els cops de porra. Els policies van estar fent de botxins, la cara més negativa d´un estat que cal recordar que està comandat per un senyor que no es va embrutir ahir ni els mitjons.

Aquests anys han estat d´una irresponsabilitat política enorme. És cert que s´han apropiat de les institucions catalanes per fer-ne un ús pervers. Però això no pot amagar que la resposta de l´Estat ha estat exagerada. Al final ens porten els ciutadans a un atzucac per un grapat de vots. Els líders de tots dos bàndols ja tenen les imatges que necessitaven per acontentar les seves parròquies. Podeu aturar-ho ja? Gràcies.