Dia Internacional de la Gent Gran-2017

Lluís Torner i Callicó girona

L´any 1990, l´Assemblea General de les Nacions Unides, va assenyalar el dia 1 d´octubre, com el Dia Internacional de la Gent Gran, i des d´un temps cap aquí, el Consell Municipal de la Gent Gran de Girona, conjuntament amb els Serveis d´Atenció a la Gent Gran, ambdós de l´Ajuntament de la ciutat, estem organitzant un acte commemoratiu, dedicat als integrants d´aquest col·lectiu.

Enguany, tenint en compte que el dia 1 d´octubre, ha estat l´escollit per a un tema de tanta rellevància històrica, com és l´esperada –alhora que debatuda–celebració del Referèndum, aquella s´ha avançat al dia 29 de setembre. En aquesta ocasió ha tingut lloc a l´auditori de l´Espai Caixa, i ha consistit en una instructiva xerrada, sobre un tema molt interessant per a tots nosaltres, els que ja tenim una edat, «Suport jurídic i social a la gent gran. Previsions de futur».

El parlament, ha anat a càrrec de Josep M. Soler, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, una entitat que dona suport legal i social, així com d´assessorament; entre altres qüestions, pel que fa a respectar les nostres voluntats i sobretot, també, per evitar possibles casos de perjudicis causats a persones amb facultats cognitives minvades. Així també ens ha fet una detallada explicació de tots els drets a què fa referència el Tractat dels Drets Humans, entre els quals els que fan referència a la Gent Gran.

Ha sigut una jornada informativa, que ha plagut a tots els assistents, entre els quals han ressaltat unes sinceres paraules d´agraïment d´una oient d´edat avançada.

Quan surti publicat el present escrit, ja haurà passat el dia 1-O, per consegüent, des d´aquest senzill escrit, la gent del nostre col·lectiu, manifestem el nostre desig que hagi pogut transcórrer dins d´un ambient pacífic i cívic, d´acord amb tot allò que està previst al contingut de l´esmentat Tractat dels Drets Humans.



Ofensa entre germans

Francesc A. Picas la jonquera

Milers de famílies catalanes creuen que una Catalunya independent que administrés les seves finances sense intervenció de l´Estat espanyol, beneficiaria la vida social i econòmica dels catalans. Motiu que moltes famílies esperin amb il·lusió el referèndum del dia 1 d´octubre.

El Govern espanyol considera il·legal el referèndum i ha ordenat a la Guàrdia Civil, Mossos d´Esquadra i Policia Municipal que fiscalitzin urnes i paperetes i denunciïn els ciutadans que propaguen el referèndum.

Molts dels guàrdies civils que viuen a Catalunya són casats amb catalanes, i tenen fills i familiars catalans. Els Mossos d´Esquadra i Policia Municipal quasi tots són fills d´aquesta ter­ra.

L´ordre estatal els posa en un xoc moral i familiar. Una majoria de mossos d´esquadra i policies municipals, i un nombre de guàrdies civils, particularment, creuen que el poble català té dret a manifestar-se en un referèndum, expressat de forma pacífica, però com a funcionaris se´ls obliga a actuar contra la seva voluntat.

La creació dels Mossos d´Esquadra fou a instàncies de la Generalitat, a qui li devien i li deuen respecte. La Policia Municipal sempre ha estat sota les ordres de l´alcalde. Obligar la policia actuar contra la veu de les seves famílies, de tot un poble, i de les autoritats catalanes legals, és un vergonyós atropellament a la democràcia i una ofensa als drets de les persones.