Alteracions

L estelada que penja d´un balcó del passeig de Gràcia de Barcelona i la bandera espanyola que oneja en una terrassa del carrer Velázquez de Madrid venen de la Xina, les dues. Ignorem si això significa alguna cosa o no vol dir res, no som lingüistes, en el cas que fos matèria per a aquesta disciplina. Potser, les dues banderes han estat fabricades per les mateixes mans: les d´un nen explotat, o les d´una dona que treballa en règim de semiesclavitud, o les d´un home que treballa 14 hores diàries per un salari escombraria. És possible que algun empresari s´hagi fet ric amb elles i que les hagi vist marxar, en paquets de mil, cap a un destí el terra del qual no ha trepitjat mai.

Significa tot això alguna cosa?

Mai ens havíem preguntat d´on venen les banderes. Si a l´escola ens haguessin dit que de París, com els nens, ho hauríem acceptat amb la naturalitat amb la que crèiem en la cigonya que ens va portar a nosaltres i als nostres germanets. Però ara, de més grans, en assabentar-nos que vénen de la Xina (les banderes, no els germanets), ens hem parat una estona a pensar. Aquí estem, enmig del carrer, observant la façana d´un edifici car parcialment coberta per les banderes que venen de la Xina. I per què de tan lluny? Perquè allà són molt barates. Allà, per quatre euros, pots comprar-les a dotzenes, i de qualsevol país. No és probable que surtin més cares les de França o Suècia que les de Catalunya o Extremadura. La bandera, en si, produïda a l´engròs, té un cost de producció de riure. Després, en passar d´un intermediari a un altre, es va encarint, com els pantalons texans. Un texà de marca pel qual aquí en paguem 200 euros, en origen amb prou feines n´ha costat 20. Dic vint, però igual són set, o sis. Ho vam veure un dia en un documental de la tele i ens vam quedar astorats.

Les banderes es van inflant també a mesura que viatgen, inflant de significat, volem dir. Les veus sortir de la cadena de producció com un mer drap estampat d´uns o altres colors, i quan un jove bonic la oneja a Espanya o a Catalunya ja és una altra cosa. El problema és que no sabem què. Però alguna cosa deuen significar quan ens alteren tant.