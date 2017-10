Contiguo

eulàlia isabel rodríguez pitarque torroella de montgrí

Hi ha petits espectacles que poden arribar a ser molt grans. A l´Espai Ter de Torroella de Montgrí hem pogut gaudir de ´Contiguo´, un espectacle familiar de circ. El fa la Compañía IO. L´escenari s´omple de poesia gràcies als moviments de tècniques de circ amb una corda, un arc i mòduls tous de diferents formes geomètriques, duts a terme pels artistes Álvaro Reboredo i Álvaro Pérez.

Tot servint-se del llenguatge del cos, que és internacional, expliquen la història de dues persones que es coneixen, que s´apropen, que s´allunyen, que es troben a faltar, que es tornen a retrobar... Tanmateix, un recull dels diversos gestos que qualsevol relació entre dues persones posa davant els ulls, només que aquest cop com redescoberts dalt l´escenari amb el seu humor i poesia.

D´una forma original i sorprenent l´espectacle sap arribar realment a tots els públics, sobretot als més petits, que són els més difícil de conquerir, però alhora els més receptius i agraïts.



La pedra

a la sabata

núria pena franquet l´escala

Amb el regust agredolç d´ahir, però amb l´alegria d´haver votat i vençut dins d´un clima hostil, violent i sense mesura per part de les forces d´ocupació, m´he llevat emboirada, adolorida i esperançada.

Som d´una altra pasta, som diferents i això és el que els fa mal. Som un país petit, però país. Un poble intel·ligent, pacífic i creatiu. Pacient i acostumats a fer veure que no passa res. Però ahir, i tot indica que durant un temps, no ens podran fer callar.

Contra ordres judicials repressives, actuacions ràpides i contundents.

Contra detencions il·legals, manifestacions pacífiques de suport.

Contra prohibicions, violacions de drets bàsics de democràcia i humans, mans enlaire, serenor i l´espera d´un cop de porra o una pallissa.

No ens entenen, no ens volen, així doncs, què ens queda?

L´única resposta digna és... Marxem.



Democràcia?

Lluís Torner i Callicó girona

Aquells i aquelles que som nats de la postguerra, que haviem viscut uns anys que, a part de les mancances, de tota mena, ens feien estar atemorits, per les notícies que ens arribaven, de les repressions que, havien patit familiars nostres, i gent ben propera; quan semblava que havíem aconseguit oblidar-ho un xic, començant a albirar una etapa de pau, de prosperitat i de concòrdia, ja vàrem tenir un primer ensurt, quan es varen produir els lamentables fets del 23-F, tot i que, sortosament, es va acabar resolent relativament bé. Mai, però, ens havia passat pel cap que, arribat aquest dia 1-O, ens pogués tocar de patir o de veure, de ben a prop, les colpidores imatges de violència, contra aquells que d´una manera pacífica i cívica, intentàvem votar. No ens en sabem avenir, són unes imatges colpidores, que costarà molt d´esborrar de la nostra ment. Quan fa dos dies vàrem veure com, en alguns llocs, victorejaven amb uns irats i inexplicables crits d´A por ellos la sortida dels policies, als quals el Govern Central, havia encomanat la tasca d´impedir les votacions del referèndum, mai ens hauríem pensat que s´agafarien aquell axioma al peu de la lletra, i actuarien amb la violència que ho han fet.

Quan escrivim aquestes ratlles, són les set de la tarda, i els mitjans d´informació no ­cessen d´anar donant notícies, de nous aldarulls. Per tant no sabem com acabarà tot plegat, però el que sí sabem és que els Drets Humans, estant essent bandejats, i la Democràcia està corrent el risc de perdre bona part del seu significat. Per tot plegat, estem molt ­tristos, amb el neguit i fins i tot la por, de veure quin final tindrà.