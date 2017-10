Els conferenciants

Una conferència és una barreja d´actuació, servei intel·lectual i associació. El punt de partida és sempre el mateix: l´organitzador convoca el públic perquè es reuneixi durant un breu període de temps –s´hi genera un vincle que, per sort, només és temporal– amb l´objectiu d´experimentar diferents tipus de processos, valors i dimensions de pensament. En una època com aquesta, en què la saturació és la norma, cada cop costa més trobar combinacions interessants de ponents, assistents, temes i rendiments. Aquells que s´esforcen per muntar esdeveniments d´aquesta mena són conscients que, de moment, no es pot aconseguir tot a internet. L´experiència directa, sensorial, encara està per sobre del consum digital, també quan es tracta d´accedir a la informació que, amb una mica sort, s´acabarà consolidant com a coneixement. No obstant, la fórmula presenta igualment inconvenients. Com succeeix amb els xous dels humoristes, músics, etc., nombroses institucions volen que els convidats reprodueixin aquells «instants màgics» que van observar en algun vídeo penjat a Youtube, que van trobar resumits a Facebook o que van seguir en directe per Twitter. Llavors, el conferenciant pensa que sí, que ho pot repetir. De fet, ho sabrà millorar, n´està segur. Però no, no se´n surt. Cobra per la feina, és clar, amb tot, hauria preferit explicar quelcom nou. Potser l´any que ve.